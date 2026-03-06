Два застройщика требуют с корпорации развития Курской области 389 млн рублей

В Арбитражный суд Курской области поступили заявления местного застройщика ООО «СК "Спецпрофстрой"» Игоря Мая и столичного ООО «СК "Регион"» Тариела Панчвидзе к ликвидируемой корпорации развития региона. В качестве ответчика по второму иску также фигурирует курское министерство градостроительной политики. Совокупная сумма требований по обоим заявлениям составляет 389,7 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

«Спецпрофстрой» требует взыскать с корпорации развития 232,9 млн руб., а «Регион» с нее же и министерства градостроительной политики — 156,7 млн руб. Суть образования претензий не раскрывается. Заявления пока не приняты к производству.

В начале недели «Спецпрофстрой» уже подавал иск к корпорации развития Курской области на аналогичную сумму. Суть заявления также не раскрывалась. Заявление было оставлено без движения, так как к нему не были приложены необходимые документы, в том числе подтверждающие обстоятельства для его подачи и уплату госпошлины. Нарушения предложено устранить до 3 апреля.

Компания в конце прошлого года стала соответчиком корпорации по иску курской облпрокуратуры. Согласно документации регионального арбитража, надзор требует признать недействительными три пункта допсоглашения к договору подряда от 2023 года и взыскать 92 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами (изначально сообщалось о требованиях на 9,2 млн). Иск принят к производству и назначен к рассмотрению в закрытом режиме, «учитывая предмет спора». Предварительное заседание запланировано на 19 марта.

С «Регионом» стороны в суде ранее не встречались.

По данным Rusprofile, ООО СК «Спецпрофстрой» было зарегистрировано в Курске в июне 2021 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор и единственный владелец — Игорь Май. В 2024 году выручка общества составила 371 млн руб., чистая прибыль — 46 млн руб. Более актуальные финпоказатели не опубликованы. ООО СК «Регион» зарегистрировано в Москве в марте 2021 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Тариел Панчвидзе. В 2024 году выручка общества составила 412 млн руб., чистая прибыль — 8 млн руб.

20 февраля Ленинский райсуд Курска признал бывших сотрудников АО «Корпорация развития Курской области» виновными в хищении 152,8 млн руб. при строительстве линии обороны на границе с Украиной. На троих экс-гендиректору Владимиру Лукину, его бывшему заму Игорю Грабину и бывшему подчиненному Дмитрию Спиридонову назначили 24 года лишения свободы. По делу также осудили экс-главу компании-строителя фортификаций ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова. Его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы. С осужденных также взыскали указанную сумму ущерба.

Егор Якимов