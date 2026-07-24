Ростовская область получила 2,6 тысячи инициатив в сфере ИИ, экологии и инклюзии

Ростовская область заняла четвертое место в России по числу заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Жители региона направили более 2,6 тысячи инициатив, часть из которых власти уже взяли на сопровождение. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Отраслевые министерства, как отмечается, помогут авторам доработать и реализовать наиболее перспективные проекты. Среди решений — создание защищенной площадки для разработки и тестирования продуктов на основе искусственного интеллекта. Планируется, что сервис позволит компаниям и властям обрабатывать данные внутри собственного контура без передачи информации внешним сервисам.

Экологическая инициатива предусматривает восстановление 22 км территорий вдоль реки Темерник. Авторы предлагают реабилитировать экосистему, благоустроить прибрежную зону и восстановить расположенные вдоль русла объекты культурного наследия. Проект планируют реализовать с использованием государственно-частного партнерства и впоследствии масштабировать.

Среди инициатив — просветительская платформа «НаукаМульт», которая объединит детские книги, комиксы и анимацию о российских ученых. Контент будут создавать совместно с педагогами и исследователями, чтобы заинтересовать детей наукой и инженерными профессиями.

В регионе также развивается инклюзивное пространство «Теплица. Бережно», где люди с особенностями ментального развития осваивают профессии и получают оплачиваемую работу. Участие в проекте уже принимает более 160 семей.