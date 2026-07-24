Арнест покупает российское подразделение Reckitt Benckiser

Британская Reckitt Benckiser договорилась о продаже российского подразделения бытовой химии группе Арнест — сделка одобрена правительственной комиссией по иностранным инвестициям и должна закрыться во второй половине 2026 года, пишет «КоммерсантЪ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Британская Reckitt Benckiser Group plc договорилась о продаже российского подразделения в сегменте бытовой химии группе Арнест. Сделка уже получила одобрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям, ее закрытие ожидается во второй половине 2026 года.

В периметр сделки вошло производственное предприятие в Клину Московской области. Российский бизнес в сегменте товаров для здоровья Reckitt оставит за собой.

Арнест на протяжении последних пяти лет выступал партнером Reckitt по контрактному производству: на мощностях группы в Тульской области выпускаются освежители воздуха Air Wick. В компании охарактеризовали приобретаемый актив как перспективный с учетом его производственной и технологической базы.

Председатель совета директоров АО «Арнест» Владимир Гурьянов заявил, что сделка «усилит позиции группы в сегменте товаров по уходу за домом, где уже представлены бренды Доместос, Сиф, Arluni и другие». Он также подтвердил обязательство сохранить все рабочие места для сотрудников, переходящих в Арнест по итогам соглашения.

Станислав Маслаков