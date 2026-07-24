Reckitt Benckiser продаст российский бизнес по выпуску бытовой химии группе «Арнест»

Британская Reckitt Benckiser Group plc достигла соглашения о продаже российского подразделения в сегменте бытовой химии группе «Арнест». Как сообщается на сайте компании, сделка уже одобрена правительственной комиссией по иностранным инвестициям, а ее закрытие ожидается во второй половине 2026 года.

В периметр сделки вошло производственное предприятие в городе Клин Московской области. При этом Reckitt сохранит за собой право собственности на российский бизнес в сегменте товаров для здоровья, отмечается в заявлении компании.

Группа «Арнест» на протяжении последних пяти лет была партнером Reckitt по контрактному производству: на мощностях группы в Тульской области выпускаются освежители воздуха Air Wick. В компании отметили, что рассматривают приобретаемый актив как перспективный с учетом его производственной и технологической базы.

Председатель совета директоров АО «Арнест» Владимир Гурьянов заявил, что сделка усилит позиции группы в сегменте товаров по уходу за домом, где уже представлены бренды «Доместос», «Сиф», Arluni и другие. Он также подтвердил обязательство сохранить все рабочие места для сотрудников, переходящих в «Арнест» по итогам сделки.