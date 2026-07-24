Reckitt Benckiser продаст российский бизнес по выпуску бытовой химии группе «Арнест»
Британская Reckitt Benckiser Group plc достигла соглашения о продаже российского подразделения в сегменте бытовой химии группе «Арнест». Как сообщается на сайте компании, сделка уже одобрена правительственной комиссией по иностранным инвестициям, а ее закрытие ожидается во второй половине 2026 года.
В периметр сделки вошло производственное предприятие в городе Клин Московской области. При этом Reckitt сохранит за собой право собственности на российский бизнес в сегменте товаров для здоровья, отмечается в заявлении компании.
Группа «Арнест» на протяжении последних пяти лет была партнером Reckitt по контрактному производству: на мощностях группы в Тульской области выпускаются освежители воздуха Air Wick. В компании отметили, что рассматривают приобретаемый актив как перспективный с учетом его производственной и технологической базы.
Председатель совета директоров АО «Арнест» Владимир Гурьянов заявил, что сделка усилит позиции группы в сегменте товаров по уходу за домом, где уже представлены бренды «Доместос», «Сиф», Arluni и другие. Он также подтвердил обязательство сохранить все рабочие места для сотрудников, переходящих в «Арнест» по итогам сделки.
Решение Reckitt Benckiser продать российский бизнес по производству бытовой химии соответствует общей тенденции ухода иностранных компаний с российского рынка. С 2022 года происходит сокращение российского рынка слияний и поглощений, при этом крупнейшие сделки носят вынужденный характер, связанные с выходом зарубежных инвесторов. Компании, добровольно покидающие рынок, чаще всего продают свои активы третьим лицам или соинвесторам, чтобы минимизировать убытки.
Уходящим иностранным инвесторам при продаже активов в России необходимо учитывать ряд требований и ограничений, которые постоянно меняются. Например, сделки должны проходить независимую рыночную оценку активов, продаваться с дисконтом не менее 50% от рыночной стоимости, а новые собственники должны выполнять ключевые показатели эффективности, включая сохранение технологического потенциала, основного вида экономической деятельности и рабочих мест. Также важными условиями могут быть рассрочка платежа при перечислении денег за границу и уплата добровольного платежа в федеральный бюджет в размере не менее 10% от половины рыночной стоимости актива.
В целом, российский рынок бытовой химии характеризуется достаточными мощностями для производства, а также ростом российских брендов. Минпромторг России исключил бытовую химию из перечня товаров для параллельного импорта, поскольку в стране уже имеются избыточные производственные мощности. Кроме того, Минпромторг предлагает обязать маркетплейсы рекомендовать российские аналоги зарубежных брендов, начиная именно с категории бытовой химии.