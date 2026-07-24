В Ростовской области опубликовали средние цены на продукты в июле

В Ростовской области показали средние розничные цены на основные продукты питания по состоянию на 20 июля. Данные мониторинга опубликовал Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Говядина в среднем стоит 711 руб. за кг. Наименьшая цена зафиксирована в Сальске — 657 руб., наибольшая — в Таганроге: 724,01 руб. В Шахтах килограмм говядины обходится в 700 руб., в Волгодонске — 708 руб., в Миллерово — 711 руб., в Ростове-на-Дону — 718 руб.

Свинина в среднем продается по 431 руб. за кг. Дешевле всего — в Ростове-на-Дону: 410 руб. Дороже всего — в Шахтах: 455 руб. В Волгодонске цена составляет 433 руб., в Миллерово — 436 руб., в Сальске — 437 руб., в Таганроге — 453 руб.

Куры охлажденные и мороженые в среднем стоят 254 руб. за кг. Наименьшая цена — в Миллерово: 234 руб., наибольшая — в Таганроге: 265 руб. В Шахтах курятина продается по 240 руб., в Сальске — по 250 руб., в Ростове-на-Дону — по 254 руб., в Волгодонске — по 257 руб.

Сливочное масло в среднем обходится в 1 044 руб. за кг. Самая низкая цена — в Миллерово: 951 руб., самая высокая — в Ростове-на-Дону: 1 097,64 руб. В Сальске масло стоит 966 руб., в Таганроге — 978 руб., в Шахтах — 1 038 руб., в Волгодонске — 1 096 руб.

Молоко питьевое цельное пастеризованное жирностью 2,5–3,2% в среднем продается по 94,73 руб. за литр. Дешевле всего — в Миллерово: 91 руб., дороже всего — в Волгодонске: 98 руб. В Шахтах литр молока стоит 92 руб., в Таганроге — 93 руб., в Сальске — 95 руб., в Ростове-на-Дону — 95,65 руб.

Десяток куриных яиц в среднем стоят 85,88 руб. Наименьшая цена зафиксирована в Волгодонске — 70,43 руб., наибольшая — в Миллерово: 93,17 руб. В Сальске десяток яиц обходится в 81 руб., в Таганроге — в 82 руб., в Шахтах — в 88 руб., в Ростове-на-Дону — в 89 руб.

Хлеб и изделия из пшеничной муки различных сортов в среднем стоят 111 руб. за кг. Наименьшая цена — в Шахтах: 106,08 руб., наибольшая — в Таганроге: 114,69 руб. В Сальске и Миллерово хлеб продается по 108 руб., в Волгодонске и Ростове-на-Дону — по 112 руб.

Килограмм картофеля в среднем стоит 68,64 руб. Дешевле всего — в Сальске: 65,04 руб., дороже всего — в Шахтах: 73,33 руб. В Волгодонске килограмм картофеля обходится в почти 66 руб., в Ростове-на-Дону — в 68 руб., в Таганроге — в 68 руб., в Миллерово — в 72 руб.

Константин Соловьев