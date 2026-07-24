«Перераспределение средств не решает проблему износа коммунальной инфраструктуры»

В Ростовской области вступили в силу изменения в государственную программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», предусматривающие перераспределение бюджетных средств между отдельными направлениями. Как считает директор Центра защиты прав граждан Наталья Белоусова, новая схема финансирования снижает возможности для модернизации коммунальной инфраструктуры, создает дополнительные риски для управляющих компаний и может привести к росту числа споров в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



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«Изменения в госпрограмме ЖКХ Ростовской области фактически меняют приоритеты бюджетного финансирования. Увеличение резервов на аварийно-восстановительные работы само по себе оправдано. Однако сокращение средств, направляемых на модернизацию коммунальной инфраструктуры, создает риск дальнейшего накопления проблем. По сути, ресурсы перераспределяются с долгосрочных проектов на устранение уже возникших аварий, что не снижает степень износа сетей, а лишь откладывает ее решение.

Не менее серьезные вопросы вызывает изменение порядка предоставления субсидий управляющим организациям. Теперь их размер рассчитывается по нормативам, которые не пересматривались несколько лет, тогда как стоимость электроэнергии, материалов и запасных частей за это время существенно изменилась. В результате часть управляющих компаний, особенно работающих в небольших городах, может столкнуться с ситуацией, когда выполнение обязательств становится экономически нецелесообразным.

Отдельного внимания заслуживает ситуация с обслуживанием лифтового оборудования. Если компенсация расходов не учитывает реальные затраты на ремонт и техническое обслуживание, специализированные организации неизбежно сталкиваются с дефицитом финансирования. Это повышает риск переноса сроков ремонта и замены оборудования, что напрямую влияет на безопасность эксплуатации многоквартирных домов.

Управляющим компаниям и ТСЖ в новых условиях необходимо тщательно сверить фактические расходы с установленными нормативами и при необходимости добиваться их пересмотра, документально подтверждая свои затраты.



В случае отказа в компенсации важно фиксировать такие решения, поскольку они могут стать предметом судебного обжалования.

Собственникам жилья, если сроки капитального ремонта были перенесены, следует запрашивать у регионального оператора письменное обоснование такого решения. Если управляющая организация заявляет о невозможности продолжать управление домом, этот вопрос необходимо выносить на общее собрание собственников и обращаться в Государственную жилищную инспекцию. При возникновении споров, связанных с перерасчетом субсидий или изменением финансирования, обращения целесообразно направлять и через цифровые сервисы, чтобы все действия были официально зафиксированы».