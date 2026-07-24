Ростовская топливная компания Бас Инко признана банкротом с долгом в 31 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ООО «Бас Инко» — оптовую топливную компанию — и открыл в отношении нее конкурсное производство. Требования кредиторов, включенные в реестр, составляют 31,4 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Согласно решению суда от 24 июля 2026 года, компания неплатежеспособна, а восстановление ее финансового положения невозможно. В ходе наблюдения временный управляющий представил отчёт, из которого следует, что имущества должника достаточно для покрытия судебных расходов и выплаты вознаграждения арбитражному управляющему.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Бас Инко» зарегистрировано в 2005 году в с. Кагальник. Компания занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Уставный капитал — 23 тыс. руб. Учредитель — Наталья Бойко. Убыток предприятия за 2025 год составляет 4,4 млн руб., выручка — 10 млн руб.

Первое собрание кредиторов прошло 10 июля 2026 года. Большинством голосов они отвергли реабилитацию бизнеса и высказались за конкурсное производство — финальную стадию банкротства, предусматривающую полную ликвидацию предприятия и расчёты с контрагентами за счёт продажи его имущества. Суд также отклонил возможность финансового оздоровления или введения внешнего управления: учредители не представили банковскую гарантию, превышающую размер долга, а доказательств восстановления платёжеспособности в материалах дела не оказалось.

Конкурсным управляющим утверждён Владимир Ерькин (СРО АУ «Содействие»), ранее исполнявший обязанности временного управляющего. Срок конкурсного производства определён в шесть месяцев — до 21 января 2027 года — с возможностью продления по ходатайству участников процесса.

Полномочия прежнего руководства БАС ИНКО прекратились с момента вынесения решения. На конкурсного управляющего возложена обязанность опубликовать сведения об открытии процедуры, провести инвентаризацию и организовать реализацию имущества.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Тат Гаспарян