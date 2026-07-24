Вторую очередь терминала Рощино открыли в Тюмени

В Тюмени открыли вторую очередь терминала международного аэропорта Рощино — его площадь увеличена до 13 тыс. кв. м, сообщил в мессенджере Max глава города Максим Афанасьев. «Это воздушные ворота не только Тюмени, но и всего региона. Сегодняшнее событие стало прекрасным подарком к юбилею нашего любимого города!»,— прокомментировал он.

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После завершения реконструкции в 2027 году пропускная способность в аэропорту увеличится до 1960 человек в час: до 1520 человек по внутренним линиям и 440 — по международным. Площадь комплекса увеличится почти вдвое — с 27 тыс. до 46 тыс. кв. м. На его территории уже установили 22 новые стойки регистрации для внутренних рейсов, одну для негабаритного багажа и три автоматические ленты выдачи багажа. Также установлены семь телетрапов. Инфраструктура нового аэропорта рассчитана на пассажиропоток до 3,8 млн человек в год.

К реконструкции Рощино владелец аэропорта «Новапорт Холдинг» приступил в июне 2023 года, на эти цели планировали потратить около 14 млрд руб. Подрядчиком проекта выступает ООО «Лимакмаращстрой». Первую очередь нового терминала открыли 5 марта.

Ирина Пичурина