Главгосэкспертиза опубликовала проект новых залов в аэропорту Рощино

В Тюмени продолжаются работы по модернизации аэропорта Рощино. Главгосэкспертиза России опубликовала изображения из проектной документации — по ним видно, какими планируется сделать новые залы в аэропорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проектная документация Фото: АО «ПИиНИИ ВТ «"Ленаэропроект«" / Главгосэкспертиза России Фото: АО «ПИиНИИ ВТ «"Ленаэропроект«" / Главгосэкспертиза России Следующая фотография 1 / 2 Проектная документация Фото: АО «ПИиНИИ ВТ «"Ленаэропроект«" / Главгосэкспертиза России Фото: АО «ПИиНИИ ВТ «"Ленаэропроект«" / Главгосэкспертиза России

В рамках реконструкции строится новое трехэтажное здание аэропорта, у него также будет подземный уровень. Будут также обустроены аванперрон и привокзальная площадь: там появится стоянка на 495 мест для автомобилей на короткий срок и 393 места — на длительный. По информации главного эксперта проекта Дмитрия Братков, инфраструктура нового аэропорта рассчитана на пассажиропоток до 3,8 млн человек в год. Пропускная способность терминала составит 1,5 тыс. человек в час на внутренних рейсах и 440 — на международных.

Реконструкция аэропорта Рощино обойдется почти в 14 млрд руб. При этом изначально стоимость работ оценивалась в 8 млрд руб. Подрядчиком проекта выступает ООО «Лимакмаращстрой». Работы по реконструкции начались в июне 2023 года — их планируется завершить до 2027 года. 5 марта в Рощино открыли первую очередь нового терминала после получения разрешения от Росавиации.

Ирина Пичурина