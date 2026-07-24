Минобороны РФ: Над Азовским морем сбили БПЛА

В ночь на 24 июля над акваторией Азовского моря уничтожили БПЛА. Об этом свидетельствует ежедневная сводка минобороны РФ.

Всего за указанный период над РФ уничтожили 571 украинский беспилотный летательный аппарат. О работе ПВО отчитались: в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, республике Крым. Беспилотники перехватили и над Черным морем.

Мария Хоперская