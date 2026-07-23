В Ростове-на-Дону к 1 сентября готовят модульную школу на 400 мест

Ростовский микрорайон Вертолетное поле получит собственное учебное заведение к началу нового учебного года. Модульное здание школы уже смонтировано, на прилегающей территории ведется благоустройство, сообщает Совет директоров учреждений профессионального образования Ростовской области.

Учебное заведение рассчитано на 400 воспитанников. В его стенах разместятся 15 учебных аудиторий, специализированные кабинеты информатики и иностранных языков, библиотечный фонд, кинозал, столовая и универсальный спортивный зал. Отдельно предусмотрена зона для проведения шахматных соревнований. На открытом воздухе оборудуют две спортивные площадки: многофункциональную — для мини-футбола, баскетбола и волейбола — и тренажёрный комплекс для подготовки к нормативам ГТО.

Основную часть новых учеников составят воспитанники начальных классов Классического лицея № 1, которые в настоящее время вынуждены заниматься в помещениях детского сада № 15 в центре города. После их перевода в освободившихся площадках дошкольного учреждения планируется открыть дополнительные группы для малышей.

«Новый модуль поможет разгрузить близлежащие школы № 77, 67 и 62. Здесь смогут учиться дети, живущие в микрорайоне Вертолетное поле. В перспективе на территории микрорайона появится большая школа на 1120 мест. Её строительство запланировано к 2030 году», — сообщил вице-губернатор Андрей Фатеев.

Строительство финансировалось по смешанной модели. Само модульное сооружение возведено полностью за счёт частного инвестора — на работы ушло около трёх месяцев. Тот же подрядчик оплачивает подключение объекта к инженерным коммуникациям, обустройство прилегающей территории, установку ограждений и монтаж системы внешнего видеонаблюдения. Оснащение школы учебным оборудованием и мебелью возьмет на себя муниципальный бюджет: на эти цели выделено 84,9 млн руб.

В ходе той же инспекционной поездки Андрей Фатеев ознакомился с ходом капитального ремонта общежития Ростовского-на-Дону строительного колледжа. Здание середины прошлого века реконструируется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» с привлечением федеральных и региональных средств. Совокупная стоимость ремонтных работ составляет 147,2 млн руб. Подрядчики опережают установленные сроки: строительная готовность объекта приближается к отметке 50%. Демонтажный этап уже завершен, в настоящее время специалисты ведут внутреннюю отделку, облицовку и малярные работы, восстанавливают фасады, прокладывают сети энергоснабжения и отопления.

Станислав Маслаков