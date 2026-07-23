Ростовская область заняла 18 место в РФ по доле межрегионального ипотечного кредитования

Донской регион вошел в двадцатку наиболее востребованных у иногородних ипотечных заемщиков субъектов Российской Федерации. Согласно аналитическим данным сервиса Домклик, удельный вес межрегиональных жилищных кредитов в Ростовской области за 2025–2026 годы достиг 19,3%, что обеспечило региону 18-е место в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Пальму первенства в этом сегменте удерживает Республика Адыгея — там доля иногородних ипотечных сделок составила 69%. Второе и третье места поделили Республика Крым (50,5%) и Севастополь (48,4%). Краснодарский край, граничащий с Ростовской областью, расположился на четвертой позиции с показателем 42,9%. Ставропольский край незначительно опередил донской регион, заняв 17-ю строчку с результатом порядка 20,6%.

Аналитики Домклик указывают, что иногородние покупатели значительно чаще приобретают через ипотеку жилье в новостройках, нежели объекты на вторичном рынке. В 2025 году доля таких сделок в сегменте первичного жилья достигала 23,2%, а в 2026-м незначительно скорректировалась — до 23%. На вторичном рынке активность иногородних заемщиков традиционно ниже: 16,8% в 2025 году против 17,6% годом позже.

Эксперты объясняют подобную картину социально-экономическим портретом типичного межрегионального заёмщика. Переезд, как правило, решается наиболее финансово состоятельная и профессионально мобильная часть населения. Статистика это подтверждает: задокументированный доход граждан, оформивших жилищный кредит за пределами региона своей прописки, превышал аналогичный показатель «домоседов» на 24%, а запрашиваемая сумма займа — на 20%.

Наибольшая склонность к получению ипотеки в других регионах зафиксирована среди жителей Еврейской автономной области — 82,7% всех их ипотечных сделок приходится на иные субъекты федерации. Следом идут представители Ненецкого автономного округа (66,6%) и Республики Калмыкия (61,6%).

Средняя величина одного жилищного кредита в регионе снизилась за месяц на 4% и остановилась на отметке 3,8 млн руб.

Станислав Маслаков