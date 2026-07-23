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Госэкспертиза одобрила строительство в Ростове-на-Дону школы и детсада на 720 мест

Государственная экспертиза выдала положительное заключение проекту строительства единого образовательного комплекса, включающего школу и детский сад в Ростове-на-Дону. Соответствующая информация опубликована на портале ЕГРЗ.

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Жилой комплекс из четырех домов планируют возвести на территории бывшего мясокомбината площадью около 13 га. Проект также предусматривает строительство школы – детского сада. Школа рассчитана на 500 мест, а детский сад, согласно открытым источникам, - 220 детей.

Застройщиком выступит ООО «Специализированный застройщик КП №5».

Константин Соловьев

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