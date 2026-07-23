Госэкспертиза одобрила строительство в Ростове-на-Дону школы и детсада на 720 мест
Государственная экспертиза выдала положительное заключение проекту строительства единого образовательного комплекса, включающего школу и детский сад в Ростове-на-Дону. Соответствующая информация опубликована на портале ЕГРЗ.
Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ
Жилой комплекс из четырех домов планируют возвести на территории бывшего мясокомбината площадью около 13 га. Проект также предусматривает строительство школы – детского сада. Школа рассчитана на 500 мест, а детский сад, согласно открытым источникам, - 220 детей.
Застройщиком выступит ООО «Специализированный застройщик КП №5».