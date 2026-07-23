На Дону выписали штрафов на 6 млн рублей за нарушение пожарной безопасности

В Ростовской области за нарушение требований пожарной безопасности составили около 500 протоколов об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов превысила 6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пожароопасный режим в донских лесах объявили 18 марта. Для тушения крупных лесных пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций сформирована специальная группировка численностью более 3,8 тыс. человек, располагающая более чем 1,2 тыс. единицами техники и почти 10 тыс. единицами оборудования и инвентаря. Мониторинг лесных участков ведется с помощью 86 камер видеонаблюдения. По данным властей, для тушения пожаров в Ростовской области создана объединенная группировка численностью более 8,3 тыс. человек и свыше 5,8 тыс. единиц техники.

Константин Соловьев