Повышение солености изменило состав моллюсков Азовского моря
Экосистема Азовского моря переживает существенные изменения. Одним из ключевых факторов стало повышение солености воды до 14–15‰, что создало благоприятные условия для распространения креветок, скафарок (анадар), рапанов и мидий. Об этом сообщила пресс-служба Южного филиала «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии».
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
По данным ученых, ареал этих видов расширился, их численность и биомасса выросли, а роль моллюсков в промысле заметно увеличилась. Первая специализированная съемка в Азовском море была проведена в 2025 году. Она выявила значительные запасы скафарок (анадар). На основе этих данных специалисты впервые предложили меры регулирования ее добычи с помощью ножевых драг — орудий лова, которые в Азовском море прежде не применялись.
В ходе нынешней экспедиции исследователи изучили численность, биомассу и пространственное распределение рапанов, мидий и скафарок (анадар). В сообщении отмечается, что результаты позволят точнее оценить промысловые запасы моллюсков и дадут рыболовной отрасли четкие ориентиры для развития: выбор оптимальных орудий лова и планирование объемов вылова с учетом сохранения устойчивости популяций.