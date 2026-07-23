На улице Вайнера в Екатеринбурге установят камеры с распознаванием лиц

После реконструкции улицу Вайнера в Екатеринбурге оборудуют камерами с автоматическим распознаванием лиц. Информацию об этом подтвердил источник «Ъ-Урал». Камеры будут сверять прохожих с базами данных МВД и других силовых ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Строительно-монтажные работы по реконструкции улицы Вайнера от Ленина до Малышева начались в начале июня. Там заменят покрытие, освещение, отремонтируют дождевую канализацию. Участок также озеленят и поставят малые архитектурные формы. Начальная цена контракта на обновление составляла более 554,5 млн руб.

Реконструкцию Вайнера разделят на два-три этапа. Основной этап — участок от проспекта Ленина до улицы Малышева — планируют завершить к началу осени.

Полина Бабинцева