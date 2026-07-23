Леди джаза, спектакль о разводе и тренировка под диджей-сет

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить живые концерты и фестиваль электронной музыки, посмотреть спектакли, кино и потренироваться на свежем воздухе под диджей-сет. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loc.gov Фото: loc.gov

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

24 июля в 20:00 в «Особняке 1898» пройдет концерт «Магия свечей. Великие леди джаза». Лиза Кабоева и Buon Gusto Band исполнят песни великих джазовых певиц — Эллы Фицджеральд, Билли Холидэй, Сары Воан и Аниты О’Дэй.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

25 июля в 20:00 в «Дом Simple Music» пройдет концерт «Сны Миядзаки». Артисты студии камерной музыки Simple Music исполнят произведения из анимационных фильмов японского режиссера Хаяо Миядзаки «Ходячий замок», «Навсикая из долины ветров», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Небесный замок Лапута» и других.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (0+)

С 23 по 26 июля в Embargo пройдет фестиваль электронной музыки Trip Music Festival. В нем примут участие главные электронные артисты России и ведущие промо-группы страны, а также востребованные иностранные диджеи, сказано в описании. Помимо четырех танцевальных арен на мероприятии будут работать фудкорт и зона бассейна.

Стоимость билетов — от 5000 руб. (18+)

Вверх

Какие спектакли посетить

В театре «Человек в кубе» в пятницу, 24 июля в 19:00 состоится моноспектакль «Мой блистательный развод» по сценарию ирландской писательницы Джеральдины Эрон. Как заявляют организаторы, зрителей ждет «ироничная исповедь одинокой женщины», которая отвечает на вопрос «как выжить после развода?».

Стоимость билетов — 1300 руб. (18+)

Театр «Муха» 25 июля в 17:00 покажет спектакль «Божественная драмедия с червячками». Это 45-минутная постановка, вдохновленная картиной Рене Магритта «Сын человеческий». «Вновь на языке простых вещей ставим перед собой и зрителем извечные вопросы. А еще пытаемся разобраться какой же он сегодня — Сын человеческий?»,— описывают представление организаторы.

Стоимость билетов — 1200 руб. (6+)

Театр «Человек в кубе» в воскресенье в 19:00 покажет спектакль-триптих «Человеческий голос». Три актрисы сыграют три монопьесы по произведениям французского писателя Жана Кокто — «Марсельский призрак», «Равнодушный красавец» и «Человеческий голос».

Стоимость билет — от 1200 руб. (16+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатре «Киномакс IMAX» в пятницу и в выходные французскую мелодраму «Между небом и землей». После гибели в автокатастрофе талантливый музыкант Оскар оказывается между мирами. Его слышит только Эльза — одинокий медиум, способный общаться с недавно умершими. Неожиданная встреча становится началом трогательной истории о любви, которой предстоит преодолеть самое невозможное препятствие — границу между жизнью и смертью.

Стоимость билетов — от 350 руб. (18+)

В пятницу и в выходные в кинотеатрах Ростова пройдут показы фильма «Дни Сакамото». Это игровая экранизация манги от Юити Фукуда, режиссера супергеройской дилогии «Извратная маска» и криминальной сказки «Красная Шапочка находит труп». Таро Сакамото был профессиональным киллером, но, женившись, отошел от дел, растолстел и стал владельцем магазина. Однако из-за его прошлого всей семье Сакамото грозит опасность. Таро придется вспомнить все свои навыки, чтобы защитить близких.

Стоимость билетов — от 420 руб. (18+)

Также в кинотеатрах Ростова можно посмотреть кинокартину «Ее личный ад». Это авторский хоррор от режиссера фильмов «Драйв», «Только Бог простит» и «Неоновый демон» Николаса Виндинга Рефна. В футуристическом мегаполисе объявляется Кожаный человек — монстр, рожденный болью и женскими страхами. Он приходит из розового тумана, чтобы убивать девушек. Случайными свидетельницами его последнего преступления становится известная актриса и ее подруга-блогерша.

Стоимость билетов — 410 руб. (18+)

Вверх

Чем еще можно заняться

В субботу в 17:30 на гребном канале «Дон» пройдет «Фитнес-движ» — функциональная тренировка на свежем воздухе под живой сет диджея. Организаторы обещают спортивный челлендж с призами, программу аниматоров в отдельной локации, спортивные напитки и угощения.

Стоимость билетов — от 1150 руб. (0+)

25 июля в 13:00 в Мастерской художественного стекла Игнатовых пройдет экскурсия. Посетителей ознакомят с традициями стеклодувного мастерства и покажут им основные принципы работы с горячим стеклом, они смогут наблюдать превращение расплавленной горячей массы в художественное изделие. Мастер-стеклодув продемонстрирует, насколько по-разному может вести себя стекло при различных высоких температурах.

Стоимость билетов — от 850 руб. (12+)

Вверх