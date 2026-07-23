В городе Шахты устраняют аварию на магистральном водозаборе реки Дон

В районе станции Мелиховская сегодня, 23 июля, произошел прорыв магистрального водовода большого диаметра, подающего воду из водозабора реки Дон к очистным сооружениям питьевой воды 3-го подъема города Шахты. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для локализации повреждения перекрыты две запорные арматуры большого диаметра — выше и ниже места прорыва. Подача воды переведена на резервную схему по двум водоводам. Водоснабжение города осуществляется в штатном режиме.

К устранению аварии привлекли экскаватор, аварийную машину и восемь человек. Завершить работы планируется до 20:00. Ответственная организация — ГУП РО «УРСВ».

Константин Соловьев