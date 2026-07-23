На Юге начали внедрять новую модель высшего образования

Ростовская область вошла в число регионов, где с нового учебного года начнут внедрять новую модель высшего образования. В январе 2026 года президент России Владимир Путин расширил пилотный проект реформы высшей школы, запущенный в 2023 году. Если ранее в эксперименте участвовали шесть университетов, то теперь к ним присоединились еще 11. В Южном федеральном округе в пилотный проект вошел Южный федеральный университет. Обновление предполагает замену действующей с 2003 года двухуровневой системы «бакалавриат — магистратура» на новую структуру: базовое высшее образование (сроком от 4 до 6 лет) и специализированное высшее образование (сроком от 1 до 3 лет).



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Одним из примеров реализации нового подхода стала практика студентов инженерных специальностей на промышленных предприятиях. Так, обучающийся по направлению «Наноинженерия» ПИШ ЮФУ Александр Чефранов успешно завершил стажировку в НИИ Молекулярной Электроники, - ведущем российском научно-исследовательском центре, занимающимся научно-технологическими исследованиями в области микро- и наноэлектроники, разработкой и производством полупроводниковых изделий.

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«НИИМЭ является одним из ведущих дизайн-центров в сфере микроэлектроники, поэтому я решил поехать туда. В мои обязанности входил контроль микроклимата чистых помещений, контроль качества материалов, идущих на производство (кремниевые пластины, дистиллированная вода, кислоты, щёлочи и другие реагенты). Опытный наставник на протяжении практики оказывал поддержку, всё объяснял, инструктировал меня», - поделился Александр.

В рамках пилотного проекта по реформе высшего образования студенты будут проходить стажировки на предприятиях-партнёрах благодаря расширению партнерской сети.