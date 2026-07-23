В Ростове вынесли приговоры участникам группировки за вымогательство и похищение

В Ростове-на-Дону вынесли приговоры участникам этнической преступной группы, действовавшей под эгидой одной из диаспор региона. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Доказано, что гражданин России Абдурасул Бободжонов в мае 2024 года вступил в сговор с гражданами Исматулло Рахимбоевым, Кемраном Гусаиновым и гражданином одной из стран Средней Азии Исломджоном Зокировым. Целью сговора стало похищение иностранца с целью вымогательства 1 млн рублей. В материалах дела отмечается, что преступление сопровождалось грабежом и нанесением телесных повреждений.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 126 (похищение человека), по ч. 2 ст. 163 (вымогательство) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону Бободжонову назначил 9,5 лет колонии строгого режима; Рахимбоеву – 10,5 лет строгого режима; Гусаинову – 10,5 колонии особого режима; Зокирову – 9,5 лет строгого режима. Кроме того, каждый из осужденных должен выплатить штраф в размере 400 тыс. руб.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Константин Соловьев