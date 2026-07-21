На Ставрополье суд ввел наблюдение за «Монокристаллом» с долгами в 15 млрд рублей

Арбитражный суд Ставропольского края признал обоснованным заявление АО «Монокристалл» о собственной несостоятельности и ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Временным управляющим компанией на период наблюдения утвержден арбитражный управляющий Валерий Бугаев. Рассмотрение дела по итогам процедуры назначено на 15 декабря. К этой дате управляющий обязан представить суду ряд сведений, включая реестр требований кредиторов.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», банкротство ставропольского завода напрямую связано с критическим повреждением его важного актива — Белгородского завода по выращиванию сапфиров группы «Монокристалл», который получил серьезные разрушения в результате обстрелов со стороны ВСУ в 2023 году. На полное восстановление производственных мощностей требовалось около двух лет. К концу 2024 года восстановлено лишь 30% возможностей завода, а в 2025 году производственные мощности по выращиванию сапфиров снизились до 25% от установленных. Компания оценила потери выручки в 2024 году от остановки производства сапфиров в объеме более 3 млрд руб.

Аудиторское заключение подтвердило ухудшение финансового положения: на конец 2025 года краткосрочные обязательства «Монокристалла» превышали оборотные активы на 3,707 млрд руб. Активы компании сократились с 15,7 млрд до 13,3 млрд руб. за год. Краткосрочные заемные средства выросли до 5,15 млрд руб., кредиторская задолженность составила 639,4 млн руб., долгосрочные обязательства — более 9,4 млрд руб. Выручка от продажи продукции и услуг за 2025 год упала свыше чем на 500 млн руб. — с 1,8 млрд до 1,2 млрд руб. Штат предприятия сократился на 250 человек до 512 сотрудников. По итогам 2025 года АО «Монокристалл» получил убыток в 2 млрд руб., годом ранее — 1,9 млрд руб.

В суд о банкротстве «Монокристалл» обратился с долгом в почти 15 млрд руб.

Константин Соловьев