Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Таганроге завершили ремонт дорог на площади более 3,2 тысячи кв. м.

В Таганроге подрядчик завершил ямочный ремонт на двух улицах. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Компания «ДорСтройИнвест» на участке улицы Спортивной от улицы Транспортной до улицы Инструментальной, а также на кольцевом участке улицы Галицкого от Поляковского шоссе до Поляковского шоссе устранила локальные разрушения покрытия и заасфальтировала около 3,2 тыс. кв. м. По данным властей, по этим адресам поступало значительное число обращений от жителей, в том числе на встречах с трудовыми коллективами.

Параллельно на пяти участках проведено фрезерование дорожного полотна: на Северной площади, в 10-м переулке, на улице Восточной от Северной площади до улицы Седова, на улице Свободы, а также на улице Транспортной от Поляковского шоссе до кольца улиц Свобода — Транспортная. Суммарная площадь фрезерования составила 4,6 тыс. кв. м.

Кроме того, специалисты провели замеры полотна на улице Ломоносова. По итогам обследования сформирован план работ: в ближайшее время там также будет выполнен картоямочный ремонт.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд