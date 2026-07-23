Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сальске СК возбудил уголовное дело из-за гибели ребенка на пожаре

В Сальске Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели ребенка на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Предварительно, 22 июля возгорание произошло в хозяйственной пристройке частного дома. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли объекты, имеющие значение для расследования. По уголовному делу назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы для установления точной причины гибели ребенка и очага возгорания.

Ход расследования поставили на контроль в следственном управлении.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд