Коммунальные и экстренные службы Дона привели в готовность из-за непогоды

На территории Ростовской области объявили штормовое предупреждение. По прогнозам, 23-24 июля регион накроют сильный дождь, гроза и шквалистый ветер. Об этом сообщил глава донской столицы Александр Скрябин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Коммунальным и экстренным службам поручено оперативно реагировать на ухудшение погодных условий и при необходимости незамедлительно устранять последствия непогоды. Ростовчан призывают соблюдать осторожность, а в экстренных ситуациях – звонить по номеру 112.

Константин Соловьев