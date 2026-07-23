В Ростовской области 23 т продовольственной пшеницы задекларировали с нарушениями

В Ростовской области выявили факт недостоверного декларирования 23 т продовольственной пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, индивидуальный предприниматель из Семикаракорского района, занимающийся производством и реализацией зерновых культур, принял декларацию на озимую пшеницу по протоколу испытаний с неполным перечнем показателей безопасности. В частности, испытания на определение остаточных количеств пестицидов, применявшихся при выращивании зерна, проведены не были, хотя их проведение предусмотрено техническим регламентом.

Чтобы пресечь обращение зерна, надзорный орган признал декларацию о соответствии недействительной.

Константин Соловьев