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В Ростовской области 23 т продовольственной пшеницы задекларировали с нарушениями

В Ростовской области выявили факт недостоверного декларирования 23 т продовольственной пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, индивидуальный предприниматель из Семикаракорского района, занимающийся производством и реализацией зерновых культур, принял декларацию на озимую пшеницу по протоколу испытаний с неполным перечнем показателей безопасности. В частности, испытания на определение остаточных количеств пестицидов, применявшихся при выращивании зерна, проведены не были, хотя их проведение предусмотрено техническим регламентом.

Чтобы пресечь обращение зерна, надзорный орган признал декларацию о соответствии недействительной.

Константин Соловьев

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