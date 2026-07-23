WSJ: США подготовили госпитали в Европе к расширению операции против Ирана
WSJ: США в ближайшие дни могут значительно расширить операцию в Иране
Президент США Дональд Трамп может приказать Пентагону возобновить масштабные боевые действия против Ирана в течение нескольких дней. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американские и израильские источники.
Собеседники издания утверждают, что 21 июля ВВС США впервые с момента новой эскалации конфликта ударили по иранской территории при помощи бомбардировщика B-1. По их словам, это может говорить о «значительном расширении американской военной кампании» против Ирана. Центральное командование армии США об использовании самолетов, однако, не отчитывалось.
Источники The Wall Street Journal говорят, что США в последние дни активно перебрасывают на Ближний Восток военнослужащих, медиков, а также истребители. Американские базы и военные госпитали в Европе, в том числе в Великобритании, по их словам, приведены в состояние повышенной готовности.
Собеседники газеты допускают, что Дональд Трамп мог решиться возобновить масштабные боевые действия после гибели американских военнослужащих в Иордании и Ираке при отражении иранских ударов. Президент США на этой неделе уже пообещал ответить Ирану за их смерть.
По данным Axios, американский президент также рассматривал и дипломатический вариант временного урегулирования конфликта с Ираном — заключить перемирие на 10 дней, чтобы открыть Ормузский пролив для судоходства. В то же время сам Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC говорил, что Тегеран не готов заключать сделку и постоянно меняет ее условия.
В начале июля США обвинили Иран в обстрелах танкеров в Ормузском проливе и возобновили удары по объектам в стране. Тегеран в ответ наносит удары по американским военным базам. Вооруженные силы США продолжают бомбардировки 12 ночей подряд.
Эскалация конфликта между США и Ираном наблюдается уже длительное время. Еще в мае 2026 года глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что Вооруженные силы США готовы возобновить военную операцию против Ирана в случае провала переговоров по ядерному оружию. Тогда же Дональд Трамп отмечал, что возобновление американских ударов по Ирану было запланировано на 19 мая, но отложено по просьбе стран Персидского залива, которые опасались серьёзных последствий для региона.
В июне 2025 года, израильские чиновники уже высказывали мнение, что США близки к решению вмешаться в операцию против Ирана. При этом Трамп тогда не дал чёткого ответа, присоединится ли Вашингтон к израильской военной операции. В то же время министр обороны США Пит Хегсет направил дополнительные силы на Ближний Восток с целью укрепления оборонительной позиции и защиты американских военнослужащих в регионе. Эти переброски включали самолеты-заправщики.
Согласно данным на начало апреля 2026 года, с начала военных действий США в Иране погибли 13 американских военнослужащих, еще 380 получили ранения. В марте 2026 года, американские чиновники сообщали, что Пентагон в деталях прорабатывает сценарий возможного ввода сухопутных войск в Иран, включая переброску подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии. Публично же Дональд Трамп тогда заявлял о скором завершении конфликта.