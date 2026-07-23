WSJ: США подготовили госпитали в Европе к расширению операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп может приказать Пентагону возобновить масштабные боевые действия против Ирана в течение нескольких дней. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американские и израильские источники.

Собеседники издания утверждают, что 21 июля ВВС США впервые с момента новой эскалации конфликта ударили по иранской территории при помощи бомбардировщика B-1. По их словам, это может говорить о «значительном расширении американской военной кампании» против Ирана. Центральное командование армии США об использовании самолетов, однако, не отчитывалось.

Источники The Wall Street Journal говорят, что США в последние дни активно перебрасывают на Ближний Восток военнослужащих, медиков, а также истребители. Американские базы и военные госпитали в Европе, в том числе в Великобритании, по их словам, приведены в состояние повышенной готовности.

Собеседники газеты допускают, что Дональд Трамп мог решиться возобновить масштабные боевые действия после гибели американских военнослужащих в Иордании и Ираке при отражении иранских ударов. Президент США на этой неделе уже пообещал ответить Ирану за их смерть.

По данным Axios, американский президент также рассматривал и дипломатический вариант временного урегулирования конфликта с Ираном — заключить перемирие на 10 дней, чтобы открыть Ормузский пролив для судоходства. В то же время сам Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC говорил, что Тегеран не готов заключать сделку и постоянно меняет ее условия.

В начале июля США обвинили Иран в обстрелах танкеров в Ормузском проливе и возобновили удары по объектам в стране. Тегеран в ответ наносит удары по американским военным базам. Вооруженные силы США продолжают бомбардировки 12 ночей подряд.