Составлено ИИ-Ассистентъ

Эскалация между США и Ираном продолжается уже несколько месяцев, периодически переходя в активные боевые действия. Начало военной операции США и Израиля против Ирана было зафиксировано 28 февраля 2026 года. В ходе этих операций американские войска атакуют военные и ядерные объекты в Иране. В свою очередь, Иран также наносит ответные удары по американским военным базам в странах Ближнего Востока.

Иранские власти неоднократно заявляли, что считают американские военные базы законными целями в случае нападения со стороны США. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи даже призывал соседние страны закрыть у себя американские военные объекты, чтобы избежать ударов по их территории. Иранские Вооруженные силы уже атаковали объекты США в Кувейте и Бахрейне, а также объекты, используемые США, в Иордании. США, в свою очередь, заявляют, что их удары направлены на ослабление способности Ирана угрожать свободному судоходству в Ормузском проливе и наказывают Иран за агрессию против коммерческих судов.

Эта напряженность на Ближнем Востоке усугубляется тем, что США не заинтересованы в затяжном конфликте или наземной операции в Иране. При этом американская сторона готова принимать решительные меры для защиты своих интересов и союзников. Международные организации, такие как ООН, выражают обеспокоенность, что эскалация может привести к широкомасштабному конфликту с непредсказуемыми последствиями для всей международной безопасности.