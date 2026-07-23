Трамп: Иран очень скоро захочет заключить мирную сделку
Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти сейчас не готовы заключить мирное соглашение. По его словам, они каждый раз пытаются поменять условия с Вашингтоном. Скоро это прекратится, заверил президент.
«Они хотят заключить сделку. Но я говорю, что они не готовы заключить сделку. Потому что каждый раз, когда они заключают сделку, они хотят ее изменить. Они не готовы. Но очень скоро будут готовы»,— сказал господин Трамп (цитата по ABC).
Накануне Дональд Трамп заявил, что власти Ирана хотят провести новую встречу с США, чтобы договориться насчет прекращения боевых действий. Однако, по словам президент, Вашингтон не заинтересован в переговорах. Тегеран должен подготовиться к ним «должным образом», сказал он.
Сегодня ночью Вооруженные силы США начали снова бомбить Иран. Сообщения о взрывах снарядов поступали из нескольких регионов страны. Бомбардировки продолжаются двенадцатую ночь подряд. В ответ Иран атаковал американские базы в Кувейте.
Заявления господина Трампа о скором соглашении с Ираном звучали неоднократно. Например, 11 июня 2026 года он заявлял, что мирная сделка близка как никогда и может быть заключена буквально через несколько дней, а 19 февраля он обещал детали по возможной сделке в ближайшие 10 дней. 6 мая 2026 года Трамп выражал надежду договориться с Ираном о подписании мирного меморандума в течение недели. При этом еще 13 июня 2025 года он отмечал, что иранские переговорщики сами просят обсудить сделку по ядерной программе, а 26 мая 2025 года заявлял о прогрессе в переговорах. Тем не менее, 1 мая 2026 года он раскритиковал последнее предложение Ирана, посчитав, что иранская сторона требует того, на что нельзя согласиться.
Переговоры между США и Ираном велись как напрямую, так и через посредников, что подтверждалось в различных источниках. Так, например, в 2025 году Оман выступал посредником в переговорах, а в 2026 году стало известно, что Катар также присоединился к этим усилиям. Текущие бомбардировки и ответные атаки являются частью напряженного противостояния. Администрация Трампа периодически угрожала Ирану серьезными военными действиями, но также выражала желание избежать масштабного конфликта.