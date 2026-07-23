Трамп: Иран очень скоро захочет заключить мирную сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти сейчас не готовы заключить мирное соглашение. По его словам, они каждый раз пытаются поменять условия с Вашингтоном. Скоро это прекратится, заверил президент.

«Они хотят заключить сделку. Но я говорю, что они не готовы заключить сделку. Потому что каждый раз, когда они заключают сделку, они хотят ее изменить. Они не готовы. Но очень скоро будут готовы»,— сказал господин Трамп (цитата по ABC).

Накануне Дональд Трамп заявил, что власти Ирана хотят провести новую встречу с США, чтобы договориться насчет прекращения боевых действий. Однако, по словам президент, Вашингтон не заинтересован в переговорах. Тегеран должен подготовиться к ним «должным образом», сказал он.

Сегодня ночью Вооруженные силы США начали снова бомбить Иран. Сообщения о взрывах снарядов поступали из нескольких регионов страны. Бомбардировки продолжаются двенадцатую ночь подряд. В ответ Иран атаковал американские базы в Кувейте.