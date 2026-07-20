Трамп: Иран «заплатит многократно» за смерть каждого американского солдата

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявления Дональда Трампа о том, что Иран «заплатит многократно» за смерть каждого американского солдата, перекликаются с его предыдущими угрозами. Ранее, 4 июня 2026 года, он уже заявлял, что США готовы возобновить военную операцию против Ирана, если из-за атак погибнут американские военнослужащие. Тогда же он подчеркнул, что США в любом случае одержат победу — «на бумаге» или военным путем.

В марте 2026 года, после начала военной операции против Ирана, Трамп утверждал, что США добились беспрецедентного успеха, уничтожив 48 иранских лидеров одним ударом. Он также заявлял, что удары по Ирану будут продолжаться столько, сколько потребуется для установления мира на Ближнем Востоке, и призывал силовые органы Ирана «объединяться с иранскими патриотами», обещая иммунитет тем, кто свергнет верховного лидера Али Хаменеи. Сообщалось, что в результате военной операции погиб аятолла Али Хаменеи, и Трамп считал это обстоятельство эффективным, так как после этого «договориться с Ираном будет гораздо проще».

Уже 17 июля 2026 года Дональд Трамп в своем обращении к нации заявил, что США скоро начнут получать выгоду от операции против Ирана, которая продолжалась уже пятую ночь подряд. В ответ Иран наносил удары по американским военным объектам в ближневосточных странах. 11 июня 2026 года американские вооруженные силы применили 49 ракет Tomahawk для ударов по Ирану, и Трамп пригрозил, что если Тегеран не согласится на сделку, США «к чертовой матери» разбомбят Иран. В ответ на эти атаки Иран, через Корпус стражей исламской революции, объявил о закрытии Ормузского пролива для всех судов и нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке.