Ввод складской недвижимости в Петербургской агломерации удвоился за год

Объем нового строительства складской недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам первого полугодия 2026 года увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании Commonwealth Partnership, сообщили «Ъ Северо-Запад» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем строительства складов в Петербурге и Ленобласти за полгода вырос вдвое

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Объем строительства складов в Петербурге и Ленобласти за полгода вырос вдвое

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

За шесть месяцев в регионе ввели в эксплуатацию 455,2 тыс. кв. м складских площадей классов А и В. Основной вклад в рост обеспечили объекты, построенные по схеме build-to-suit (BTS), доля которых достигла 58% от общего объема ввода. Крупнейшими проектами стали логистический комплекс М10 «Красный Бор» площадью 119 тыс. кв. м и распределительный центр Ozon в индустриальном парке «Ориентир Янино» площадью 118 тыс. кв. м.

Спрос на складскую недвижимость также вырос. По данным аналитиков, в январе—июне объем купленных и арендованных площадей достиг 121,2 тыс. кв. м, что на 10% больше, чем годом ранее. Основным драйвером рынка стали компании из сферы логистики, на которые пришлось 61% всех сделок — на 41 процентный пункт больше, чем в первом полугодии 2025 года.

В то же время арендные ставки на рынке снизились на 9%, а уровень вакантности вырос на три процентных пункта. Аналитики связывают это с увеличением объема предложений субаренды, которые уже формируют 28% всех свободных складских площадей. Такие объекты предлагаются по ставкам 10–11 тыс. рублей за квадратный метр в год, что оказывает давление на среднерыночные цены.

По прогнозу Commonwealth Partnership, по итогам второго квартала 2026 года объем нового строительства превысит показатели прошлого года на 10–15%. Одним из крупнейших проектов станет индустриальный парк «Ломоносовский», где в текущем году планируется ввод 240 тыс. кв. м площадей Light Industrial. При этом эксперты ожидают сохранения умеренного спроса, дальнейшего роста доли свободных помещений и незначительного снижения арендных ставок.

Матвей Николаев