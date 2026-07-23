Буквы закона

Роспотребнадзор вынес предостережения 15 владельцам магазинов в Новороссийске из-за вывесок на иностранном языке. Основанием послужили данные администрации города. Предприниматели должны устранить нарушения в течение двух месяцев. Тем временем в деловом сообществе подсчитали: замена одной рекламной конструкции может достигать 150 тыс. руб. Представители бизнеса считают, что было бы справедливо, чтобы администрация брала на себя не менее 50% затрат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю вынесли предостережения 15 городским предприятиям розничной торговли. Основанием, как сообщили в ведомстве, послужили данные администрации города о нарушении требований ст. 10.1 закона РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей».

С марта 2026 года вступили в силу изменения в закон о защите прав потребителей, которые обязывают бизнес использовать русский язык в публичной информации для покупателей. Федеральный закон от 24 июня 2025 года № 168-ФЗ дополнил действующее законодательство ст. 10.1, устанавливающей особенности размещения информации для потребителей. Правило распространяется на вывески магазинов, а также на названия жилых комплексов, которые будут введены в эксплуатацию после 1 марта 2026 года.

Ранее глава Новороссийска сообщал, что власти усилили контроль за размещением рекламных вывесок. По его данным, с начала года выдано 135 предписаний на демонтаж незаконно установленных вывесок, в прошлом году — 152. Проверяется не только расположение, но и обязательное соответствие закону о государственном языке.

«С 1 марта 2026 года вступили в силу новые правила для всех вывесок, табличек и указателей в магазинах и организациях. Главное требование — информация должна быть на русском языке. Допускается добавление текста на других языках народов России или иностранных языках, но только после основного текста на русском и с использованием того же шрифта, цвета и размера», — напомнил Андрей Кравченко.

Нарушение требований к установке и эксплуатации рекламной конструкции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 1,1 тыс. руб.; на должностных лиц — от 3 тыс. до 5 тыс. руб.; на юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Какие именно сети и магазины попали в список, в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора «Ъ-Новороссийск» уточнять не стали. Однако отметили, что на исправление ситуации предпринимателям дается два месяца.

Стоимость замены одной вывески, по оценкам председателя краевого отделения «Опоры России» Даниэля Башмакова, варьируется от 20—30 тыс. руб. за базовый вариант до 100—150 тыс. руб. и выше при необходимости изготовления новой конструкции с подсветкой, а также демонтажных и монтажных работ.

Господин Башмаков также отметил, что дополнительные расходы ложатся на малый бизнес в период повышенной фискальной и операционной нагрузки. По его мнению, введение новых требований должно сопровождаться четкими разъяснениями и переходным периодом. Кроме того, он предложил компенсировать предпринимателям не менее половины затрат на замену вывесок за счет муниципального бюджета, если она носит принудительный характер.

«Наводить порядок нужно, но перекладывать всю стоимость очередного изменения требований на предпринимателей несправедливо. Сначала необходимо дать четкие разъяснения и разумный переходный период. А если власти требуют полностью заменить ранее установленную вывеску, считаю справедливым, чтобы муниципальная администрация компенсировала бизнесу не менее 50% подтвержденных расходов. Предприниматель уже один раз заплатил за вывеску — значит, расходы на ее замену по новым требованиям должны быть разделены», — считает эксперт.

Наталья Решетняк