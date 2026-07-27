Авто выкатило на плато стабильности

Авторынок юга России за минувшее полугодие показал снижение продаж подержанных авто. При этом рост сделок и средней стоимости автомобилей с пробегом отмечаются в ключевых регионах ЮФО — Краснодарском крае и Ростовской области. Эксперты считают, что главным критерием при покупке машины остается ее цена и доступность обслуживания, поэтому массовый покупатель идет на рынок пробега. Новые авто, как правило, приобретаются кредит, где отмечается снижение числа выдач при росте общего портфеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

За шесть месяцев 2026 года на вторичном рынке легковых автомобилей Южного федерального округа было реализовано 426,8 тыс. машин с пробегом, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (данные агентства «Автостат Инфо»). В июне продажи подержанных машин в ЮФО снизились на 8%, до 72,3 тыс. автомобилей.

В Краснодарском крае за январь—июнь продано 149,5 тыс. автомобилей с пробегом (на 1% больше, чем годом ранее). В июне краевой рынок прибавил 6%, достигнув 25,4 тыс. машин. В Ростовской области по итогам первых шести месяцев 2026 года «Автостат Инфо» зафиксировал 86 тыс. сделок с подержанными автомобилями, что на 5% больше, чем за тот же период прошлого года. Объем рынка в июне на Дону вырос на 8%, до 15,05 тыс. автомобилей. Лидерами по продажам стали Lada — 22,2 тыс. авто (–10%), Hyundai — 9,4 тыс. (+24%), Kia — 4,1 тыс. (+9%), Volkswagen — 4 тыс. (+30%) и Toyota — 3,3 тыс. (+13%).

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Краснодарском крае составляет 2 млн руб. С начала года цена подержанных машин на Кубани выросла в среднем на 6%, сообщили в «Авто.ру Бизнес». В Ростовской области цена подержанных машин за полгода выросла на 10,8%, до 1,72 млн руб.

Аналитики платформы отмечают в Краснодарском крае рост числа объявлений о продаже китайских автомобилей и сокращение объявлений о продаже отечественных авто (на 8%). Так, средняя стоимость подержанных «китайцев» в июне на Кубани составила 2,27 млн руб. (рост с начала года на 5,2%), прочих иномарок — 2,46 млн руб. (+8%). Средняя цена отечественных машин за полгода в крае практически не изменилась и составила 732 тыс. руб.

Согласно «Авто.ру Бизнес», ряд позиций все же показали снижение в стоимости. Так, подержанное авто марки Kaiyi E5 в июне можно было приобрести в Краснодарском крае в среднем за 1,33 млн руб. (–15,6% с начала года), Chery Tiggo 8 Pro Max — за 2,57 млн руб. (–15,4%), Mitsubishi Lancer X — за 777,2 тыс. руб. (–14,8%), Hyundai Avante MD — за 944 тыс. руб. (–14,6%), а Honda Fit — за 1 млн руб. (–14,3%).

По данным сервиса «Дром», по итогам первого полугодия 2026 года продажи подержанных электромобилей в Краснодарском крае оказались на 73% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Так, в июне 2026 года на Кубани зафиксирован резкий рост спроса на электрокары с пробегом (в 2,4 раза по сравнению с маем), пишет «Ъ-Кубань». Самой популярной моделью стала Nissan Leaf, на втором месте — Tesla Model 3, на третьем — Tesla Model Y. В основном жители региона выбирали автомобили 2012–2014 годов выпуска стоимостью до 1 млн руб. Тем не менее в июне доля электрокаров среди всех продаж автомобилей с пробегом в Краснодарском крае составляла всего 0,7% (рост за месяц на 0,5 п. п.).

По данным Минпромторга России, объем продаж новых автомобилей в стране по итогам января—июня 2026 года вырос на 12% — до 679,8 тыс. единиц. «Рост общего объема реализации обеспечен преимущественно сегментом легковых автомобилей. При этом в июне по сравнению с предыдущим месяцем увеличение объемов реализации наблюдалось практически во всех основных сегментах рынка»,— рассказали в ведомстве.

Рынок российских авто увеличился на 29,3% — до 431 тыс. В общем объеме рынка за первые полгода доля отечественной продукции достигла 63,4% — на 8 п. п. больше, чем за аналогичный период 2025-го. Рынок новых машин в июне текущего года составил 127,6 тыс. штук — на 26,4% больше показателя в том же месяце 2025 года.

Восстановление и локализация

Первое полугодие 2026 года оказалось для автомобильного рынка неоднородным, считают опрошенные «Review. Юг России» эксперты. Так, по словам владельца сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексея Иванова, после относительно слабого начала года рынок постепенно начал восстанавливаться, чему способствовали адаптация участников рынка к новым условиям, расширение предложения и постепенная стабилизация потребительского спроса.

«Для южных регионов России характерны те же тенденции, что и для рынка в целом. Наибольшим спросом пользуются автомобили массового сегмента, где ключевыми критериями выбора остаются стоимость владения, доступность сервисного обслуживания и наличие запасных частей»,— говорит господин Иванов.

По его словам, одним из наиболее заметных процессов остается развитие локализации производства: российские производители и иностранные компании, работающие на отечественном рынке, продолжают увеличивать объемы локальной сборки и расширять использование компонентов российского производства. Одновременно, отмечает эксперт, снижается роль альтернативных каналов поставок по мере развития локального производства и официальных схем импорта.

«Сохраняется и существенная разница в стоимости новых и подержанных автомобилей. При выборе автомобиля покупатели все чаще оценивают не только первоначальную цену, но и расходы на эксплуатацию, ликвидность модели и доступность обслуживания»,— говорит Алексей Иванов.

Как рассказал Review бизнес-партнер автомобильного маркетплейса Fresh в Кропоткине Андрей Михайлюк, сегодня человеку нужен автомобиль, потребительские качества которого не вызывают сомнений, поэтому он идет на рынок пробега, где сохранился прежний выбор. По словам эксперта, основной драйвер роста рынка подержанных автомобилей — недоступность новых поставок.

«В 2022 году из России ушли почти все привычные людям автомобильные марки, а запасы новых Toyota, BMW, Skoda, Kia, Nissan и других хорошо знакомых брендов быстро закончились. Даже наш родной АвтоВАЗ пострадал — сотрудничество с Renault было для него системообразующим. И до сих пор автомобили, собранные до ухода французов, ценятся выше тех, что стали выпускать потом, при технологической помощи китайцев»,— говорит господин Михайлюк.

Руководитель службы регионального развития Авто.ру Михаил Захаренко рассказывает, что в июне 2026 года рынок подержанных автомобилей в Ростовской области продемонстрировал восстановление к привычному уровню. «В прошлом году он был значительно слабее из-за строгих условий кредитования и общей неопределенности»,— цитирует словам господина Захаренко «Ъ-Ростов».

Во второй половине 2026 года эксперт ожидает роста продаж гибридных моделей. «Однако повышение курса валют и проблемы с топливом могут заставить потребителей отложить покупку автомобилей»,— говорит Михаил Захаренко.

Кредитов меньше, закредитованность — выше

Алексей Иванов отмечает, что важную роль на рынке новых автомобилей продолжает играть автокредитование. «На спрос одновременно влияют стоимость заемных средств, специальные программы производителей и дилеров, а также общий уровень потребительской уверенности. Поэтому динамика рынка определяется сразу несколькими экономическими факторами, а не только изменением ключевой ставки»,— говорит эксперт.

Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июне 2026 года в Краснодарском крае было выдано 3,79 тыс. автокредитов на новые машины и автомобили с пробегом. Это на 3,8% меньше, чем в мае этого же года. Всего, по данным бюро, в январе—мае банки на Кубани выдали автокредиты на 25 млрд руб., что на 2,6 млрд руб. (на 11,6%) больше, чем в январе—мае 2025-го.

В Ростовской области в июне было выдано 2,6 тыс. кредитов на покупку авто, что на 3,7% меньше, чем месяцем ранее. За первые пять месяцев этого года автокредитование на Дону составило 15,3 млрд руб. (+3,5 млрд, или 29% к январю—маю 2025-го). На Ставрополье в июне выдали 2 тыс. автокредитов (–8,7% к маю), за январь—май 2026 года в крае выдано кредитов на покупку автомобилей на общую сумму 11 млрд руб., что на 500 млн руб. (на 15,2%) больше, чем в аналогичном периоде 2025 года.

В России, по данным кредитных организаций, передающих сведения в НБКИ, количество выданных автокредитов в июне 2026 года составило 100,2 тыс. единиц, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3%. В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных в июне автокредитов, напротив, выросло — на 12,7%, учитывая, что на первую половину 2025 года пришелся пик сокращения выдачи автокредитов.

Наибольшее число автокредитов в регионах РФ в июне 2026 года выдано в Москве (6,86 тыс.), Московской области (6,32 тыс.), Татарстане (4,83 тыс.), Санкт-Петербурге (4,55 тыс.) и Башкортостане (3,93 тыс.). Краснодарский край занимает шестое место, Ростовская область — 12-е, Ставропольский край — 14-е (третье место в РФ по динамике сокращения выдачи).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков напоминает, что в июне 2026 года в стране было выдано в полтора раза меньше автокредитов (100 тыс.), чем в июне 2024 года (150 тыс.). Это, по словам эксперта, свидетельствует о низком спросе на автокредиты из-за высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили, а также о нежелании банков рисковать.

В целом по стране в январе—мае 2026 года было выдано автокредитов на сумму 580,5 млрд руб., что на 25,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе—мае 2025 года — 462 млрд руб.). При этом, как уточняет господин Волков, по сравнению с 2024 годом данный показатель, напротив, сократился на 40,5% (в январе—мае 2024 года — 975,3 млрд руб.).

«Такое существенное сокращение выдачи автокредитов в 2025–2026 годах объясняется ростом ставок и утилизационного сбора, а также ужесточением денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка»,— констатирует директор по маркетингу НБКИ.

Наибольший объем выданных автокредитов в январе—мае 2026 года был отмечен в Москве (57,2 млрд руб.), Московской области (44,4 млрд руб.), Санкт-Петербурге (33,1 млрд руб.), Татарстане (26,8 млрд руб.) и Краснодарском крае (25 млрд руб.). Ростовская область вошла в пятерку регионов с наибольшим показателем роста выдачи автокредитов в денежном выражении (+29%).

Проще отказать

По данным НБКИ, в июне 2026 года отказы жителям Республики Крым по заявкам на автокредиты составили 78,1%. Это второе место по России после Иркутской области (79,6%). По сравнению с маем текущего года процент отказов в выдаче кредитов на покупку авто в Крыму вырос на 1,8 процентных пункта (п. п.), что соответствует пятому месту в рейтинге регионов.

В Краснодарском крае отказы в автокредитовании составляют 74,4% (+0,9 п. п.), в Ростовской области — 73,2% (+0,8 п. п.), в Ставропольском крае — 73,3% (+3,3 п. п.). При этом Ставрополье лидирует среди российских регионов по динамике роста отказов в автокредитовании за месяц.

По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в целом по России доля отказов по заявкам на автокредиты в июне 2026 года составила 70,1%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5 п. п. (в мае 2026 года — 69,6%). Как отмечают аналитики бюро, в июне данный показатель немного вырос впервые после семи месяцев непрерывного снижения. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель, напротив, снизился на 11,1 п. п. (в июне 2025 года — 81,2%).

Наибольшие доли отказов в июне 2026 года отмечены в Иркутской области (79,6%), Крыму (78,1%), Красноярском крае (77,6%), Кемеровской области (77,6%) и Алтайском крае (76,8%). Наименьшие доли отказов — в Вологодской области (61,6%), Санкт-Петербурге (61,7%), Нижегородской области (61,9%), Чувашии (62,5%) и Удмуртии (64,4%). В Москве и Санкт-Петербурге доля отказов по заявкам на автокредиты за месяц увеличилась на 0,5 п. п. и 1,5 п. п. соответственно.

«Низкий показатель отказов в них свидетельствует о более качественном потоке заявителей и/или более мягкой скоринговой политике банков в этих регионах. В Москве данный показатель в мае составил 65,2%»,— комментируют в НБКИ.

Алексей Волков констатирует, что доля отказов по автокредитам как на юге России, так и в целом по стране остается на довольно высоком уровне, что эксперт связывает с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка, включающей, в числе прочего, серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой.

«Банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем. В свою очередь конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга — более 750 баллов) нарастает. По заявкам таких заемщиков доля отказов в настоящее время составляет 46%»,— говорит господин Волков.

«Стабильность должна сохраниться»

Во втором полугодии дальнейшее развитие рынка будет зависеть от макроэкономической ситуации, динамики доходов населения, активности производителей, темпов локализации и ценовой политики участников рынка, считает Алексей Иванов. По его словам, при сохранении текущих условий можно ожидать сохранения умеренной рыночной активности, однако темпы восстановления будут во многом определяться совокупностью экономических факторов.

«Для южных регионов дополнительное значение сохраняют логистика поставок и структура предложения автомобилей. Именно эти факторы во многом определяют доступность моделей и конкурентную ситуацию на региональном рынке»,— комментирует владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс».

Замначальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарев считает, что во второй половине 2026 года стабильность российского авторынка должна сохраниться, а месячные объемы продаж будут находиться на уровнях не ниже 115 тыс. автомобилей. «По итогам второго полугодия может быть продано примерно 720 тыс. легковых машин, то есть на 18% больше, чем в первом полугодии»,— цитирует словам господина Пушкарева пресс-служба «Автостата».

Дмитрий Михеенко