Доходы главы Вологодчины Георгия Филимонова сократились после избрания

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отчитался о заработке в 7,9 млн рублей за 2025 год. Информацию о доходах главы региона опубликовала Центральная избирательная комиссия. Согласно декларации господина Филимонова, которую он подавал перед губернаторскими выборами, в 2023 году он заработал на 945 тысяч больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господин Филимонов отчитался о заработке в 7,9 млн рублей за 2025 год

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Господин Филимонов отчитался о заработке в 7,9 млн рублей за 2025 год

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В качестве источников доходов господин Филимонов указал администрацию губернатора области и Российский университет дружбы народов (в прошлом он работал в вузе). Из недвижимости глава региона указал две квартиры в Москве. На него, как и раньше, оформлены Cadillac Escalade GMT926 2008 года и Mercedes-Benz ML350 2005 года. Мотоцикла, на котором губернатор Филимонов регулярно рассекает по просторам Вологодчины, в декларации не оказалось.

Перед выборами на счетах господина Филимонова оставалось 1,2 млн рублей. Сейчас баланс вырос до 1,7 млн рублей.

Сведения о финансах и имуществе чиновников и депутатов перестали публиковать в России после 2023 года из-за поправок в федеральном законодательстве. С тех пор правила отчетности для народных избранников и государственных служащих упростили. Сейчас они должны отчитываться лишь в некоторых случаях, например, при наличии крупных сделок. Кроме того, за передвижением средств на их счетах следят с помощью государственной автоматизированной системы «Посейдон».

Константин Леньков