Без сроков давности

Суд в Ростове-на-Дону приступил к слушанию уголовного дела умершего в 2021 году бывшего гражданина Канады и СССР немецкого происхождения, переводчика айнзацгруппы D Гельмута Оберландера. Его обвиняют по статье о геноциде (ст. 357 УК РФ). По версии следствия, Оберландер участвовал в четырех массовых карательных операциях против мирных жителей и военнопленных красноармейцев на территории Краснодарского края и Ростовской области, в результате которых были уничтожены не менее 3290 советских граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в среду приступил к рассмотрению уголовного дела о геноциде советских граждан (ст. 357 УК РФ). Обвиняемым по нему проходит переводчик Вермахта Гельмут Оберландер. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Гельмут Оберландер родился в 1924 году в меннонитском селе Молочанск Екатеринославской губернии. До начала Второй мировой войны проживал на Украине. После оккупации Украинской ССР немецкими войсками в 1941 году Оберландер был призван в Вермахт в качестве переводчика. В его обязанности входило прослушивание и перевод советских радиопереговоров, а также посредничество в переговорах с мирным населением на оккупированных территориях.

Сразу же после капитуляции фашистской Германии Оберландер покинул Европу. В 1954 году он эмигрировал в Канаду. Скрыв от властей факт своей службы в карательных органах Третьего рейха, он незаконно получил гражданство, которого впоследствии был лишен.

В 2020 году стало известно, что Россия запросила у Канады материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберландера в рамках расследования дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны: в октябре 1942 года нацисты погрузили 214 детдомовцев в грузовики с газовыми камерами и умертвили.

На первом судебном заседании в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону государственный обвинитель огласил обвинительное заключение, в котором подчеркивалась особая жестокость убийств, совершенных Гельмутом Оберландером. По данным российского следствия, Оберландер служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 "а" под руководством доктора Курта Кристмана, на вооружении которой были мобильные газовые камеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет РФ Фото: Следственный комитет РФ

«Получены неопровержимые доказательства того, что в 1942 году Оберландер принимал непосредственное участие в четырех массовых карательных операциях против мирных жителей и военнопленных красноармейцев на территории Краснодарского края и Ростовской области, в результате которых были уничтожены не менее 3290 советских граждан»,— говорится в сообщении пресс-службы следственного комитета России (СКР), опубликованном в июне 2026 года.

Как сказано в сообщении ведомства, вина Оберландера подтверждается показаниями прямых очевидцев и свидетелей произошедших событий, осужденных сослуживцев, протоколами осмотров мест происшествий, предметов и документов, заключением портретной судебной экспертизы, трофейными немецкими документами, детально фиксирующими структуру и карательную деятельность зондеркоманды 10а.

Сам Оберлендер заявлял, что его заставили работать в интересах фашистов в 17-летнем возрасте под страхом смерти, и что не был причастен к убийству людей.

Оберландер скончался 20 сентября 2021 года в возрасте 97 лет. «Смерть обвиняемого в 2021 году в Канаде не препятствует уголовно-правовой оценке его злодеяний в связи с неприменимостью к ним сроков давности в соответствии с Конвенцией ООН от 26 ноября 1968 года»,— говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры России.

В суде адвокат, представляющий интересы подсудимого, заявил об отсутствии доказательств причастности подсудимого к геноциду. После этого судом были допрошены два свидетеля, они представили исторические справки о деятельности нацистов в Ростовской области и на Кубани в годы войны. Затем суд огласил показания неявившихся свидетелей, а также исследовал письменные материалы уголовного дела. Следующее заседание назначено на 11 августа.

Кристина Федичкина