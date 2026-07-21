Экс-мэра Каспийска подозревают в получении пяти квартир в качестве взятки

В отношении бывшего главы Каспийска Бориса Гонцова возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СК России по республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, с апреля по май 2023 года подозреваемый в сговоре с начальником отдела муниципального контроля администрации города получил от директора коммерческой организации взятку в виде пяти квартир общей рыночной стоимостью более 18 млн руб. Незаконное вознаграждение предназначалось за содействие в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, строительство которого завершили с нарушением требований разрешительной и проектной документации. Чтобы скрыть получение взятки, квартиры оформили на доверенных лиц.

Следствие проводит комплекс процессуальных действий для закрепления доказательной базы и установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что господина Гонцова задержали. Однако, власти Дагестана факт задержания не подтвердили.

Мария Хоперская