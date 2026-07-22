Житель Краснодарского края Андрей Извеков признан виновным в клевете на супругу убитого в регионе аниматора. В комментариях в Telegram-канале он обвинил женщину в организации преступления, сообщает объединенная пресс-служба судов края. Краснодарский адвокат Игорь Усов рассказал «Ъ-Кубань» о том, где кончается мнение и начинается клевета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Усов

Фото: предоставлено автором Игорь Усов

Фото: предоставлено автором

«История с осуждением жителя Кубани за комментарии о супруге убитого аниматора напоминает: публикация в Telegram — не разговор на кухне, а уголовная статья. За клевету гражданину грозит ответственность по ст. 128.1 УК РФ (наказание — от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет в зависимости от тяжести обвинения) и ст. 298.1 УК РФ (в отношении судей, прокуроров, следователей, приставов в связи с их деятельностью). Для юрлиц по ст. 5.61.1 КоАП РФ предусмотрен штраф до 3 млн руб. Потерпевший также вправе взыскать компенсацию морального вреда и судебные расходы.

Если осознали, что совершили глупость, удалите необдуманный комментарий немедленно, хотя это не отменяет ответственность автоматически: публикация могла быть прочитана, зафиксирована скриншотами или распространена дальше.

Удаление, прекращение дальнейших публикаций, корректное опровержение, раскаяние, извинения и заглаживание морального вреда могут иметь значение для оценки последствий, в частности как смягчающие вину обстоятельства. Также соберите положительные характеристики о себе, о наличии семейного статуса, малолетних детей/иждивенцев, активно способствуйте раскрытию правонарушения, если ему будет дан ход, все это минимизирует возможные негативные последствия.

Любые комментарии в соцсетях могут быть использованы как доказательства в суде. Судебная практика уже идет по пути, когда даже лайки и смайлики имеют доказательную силу.

Как не перепутать клевету с субъективной оценкой и порочащими сведениями? Важно отличать клевету и оценочное суждение, которое не подлежит судебной защите. Например, если женщину назвали "страшной, некрасивой", это субъективная оценка внешности: одному человеку она может казаться красивой, другому — нет. Закон не предлагает суду решать, хороший человек или плохой, красива ли девушка, положительный человек или нет. Все это оценочное мнение, проверить его на истинность невозможно. За такие мнения и оценки в интернете вас вряд ли кто накажет.

Иное дело клевета — это всегда утверждения о конкретных фактах или событиях, которые возможно проверить: были ли они в действительности. Например, фраза "он совершил кражу" или "она организовала убийство" содержит сообщение о проверяемом факте, а не просто негативное мнение.

Для клеветы необходимы одновременно четыре признака: факт распространения сведений; их порочащий характер; несоответствие действительности (объективная ложность); и самое важное — заведомая ложность (субъективная ложность, то есть вы знаете, что ваши сведения ложны и, осознавая это, распространяете их).

Распространением считается не только публичное высказывание или публикация в СМИ, но и сообщение сведений хотя бы одному постороннему лицу — в том числе в интернете, чате, личной переписке или устном разговоре. Если человек сообщил информацию лишь тому, кого она касается (тет-а-тет), распространения нет, кроме случая, когда разговор услышал кто-то еще.

Порочащими признаются сведения, содержащие утверждения о нарушении закона, совершении нечестного или неэтичного поступка (в личной, общественной или иной жизни), недобросовестности в бизнесе/деловой этике.

Однако не всякая публикация недостоверных порочащих сведений — клевета. Если распространитель заблуждался и ошибочно полагал, что информация правдива (отсутствует последний четвертый признак при наличии первых трех), налицо распространение порочащих сведений. Это не клевета, а обычный гражданско-правовой спор: потерпевший вправе требовать опровержения, удаления публикации, компенсации морального вреда и, при наличии оснований, возмещения убытков. В таком споре ответчик должен доказать, что распространенные им сведения соответствуют действительности».