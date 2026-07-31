Запариться с комфортом

В 2025 году продажи модульных бань на Кубани выросли на 77% по сравнению с предыдущим годом, бань из бруса — на 26%, бань-бочек — на 12%. Участники рынка связывают это с высокой долей ИЖС в регионе и продолжающимся притоком жителей из других субъектов РФ. При этом покупатели все чаще выбирают готовые и компактные решения, тогда как часть компаний отмечает снижение темпов строительства индивидуальных бань на фоне удорожания материалов и роста стоимости работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для многих переезжающих на Юг собственная баня становится привычным элементом комфортной загородной жизни

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ Для многих переезжающих на Юг собственная баня становится привычным элементом комфортной загородной жизни

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

По данным производственно-строительной компании NordBox, в 2025 году продажи модульных бань на Кубани выросли на 77% год к году, а средняя стоимость такого объекта составила 397 тыс. руб. Продажи бань из бруса увеличились на 26%, бань-бочек — на 12%. Основатель NordBox Никита Прохоренко связывает такую динамику с особенностями жилищного рынка Краснодарского края. По его словам, регион остается одним из крупнейших рынков ИЖС (в первом квартале 2026 года доля ИЖС в общем объеме ввода жилья на Кубани составила 78,2%), а баня все чаще становится не дополнительной постройкой, а частью проекта загородного дома.

Спрос на бани в регионе поддерживает миграционный приток, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина. По ее словам, для многих переезжающих в Краснодарский край собственная баня становится привычным элементом комфортной загородной жизни и символом обустройства на новом месте. «Для них собственная баня оказывается своеобразным символом обретенного комфорта и укорененности»,— отмечает госпожа Капустина.

За последние пять лет спрос на бани в Краснодарском крае постоянно рос вместе с увеличением числа приезжих, констатирует руководитель компании «Бани Кубани» Евгений Козловский. По его словам, новые жители региона принесли и новую культуру потребления банных услуг, отличающуюся от привычных для юга форматов. «Деревянные бани, сауны и современные банные комплексы стали восприниматься как часть комфортной жизни. Заботиться о здоровье сегодня модно и логично, поэтому спрос продолжает расти»,— считает собеседник «G».

При этом в компании «ЮгСтройБани» оценивают ситуацию на рынке более сдержанно. Представители фирмы говорят, что темпы строительства бань за последние пять лет сократились, а за последний год снижение стало особенно заметным. По их словам, спрос сохраняется прежде всего на услуги по отделке парных под ключ, когда заказчик уже располагает готовым помещением.

Бани поместили в модуль

Участники рынка отмечают, что предпочтения покупателей бань с годами меняются. Если раньше основным запросом оставались классические капитальные строения, то сегодня заказчики все чаще выбирают компактные и готовые решения с минимальными сроками установки.

Надежда Капустина отмечает, что рынок предлагает широкий спектр вариантов — от рубленых построек и каркасных конструкций до готовых модульных бань, доставляемых на участок практически в завершенном виде. По словам эксперта, популярность также набирают бани-бочки и компактные сооружения, подходящие для небольших участков.

По словам Никиты Прохоренко, растет спрос на модульные готовые бани, поскольку их проще установить и легче просчитать бюджет проекта. Кроме того, меняется само представление о бане. «Все чаще покупатели хотят получить не только парную, но и душевую, комнату отдыха, террасу, панорамное остекление, купель, а иногда и гостевую спальню»,— рассказывает эксперт.

Он отмечает, что отдельным трендом становится компактность. Покупатели все чаще выбирают продуманные пространства площадью 15–35 кв. м вместо крупных банных комплексов.

Евгений Козловский считает, что развитие банных форматов напрямую связано с экономикой и изменением потребительских привычек. По его словам, многие заказчики не готовы ждать несколько лет, пока «выстоится» классический сруб, поэтому на рынке активно развиваются каркасные бани, бани-бочки и решения из профилированного бруса. При этом эксперт разделяет бани по типу конструкции стен. Наиболее распространенными он называет бани из бревна и профилированного бруса, а также бани-бочки, изготовленные по финской технологии с «лунным пазом».

Главным трендом последних лет Евгений Козловский называет модульные бани, однако отмечает, что сами покупатели по-разному понимают этот формат. Для части клиентов модульная баня — это крупные блоки заводского изготовления, для других — современный объект с панорамными окнами и актуальным дизайном. По словам эксперта, на Кубани также развивается спрос на каменные бани, построенные по типу хаммама. Такой формат, отмечает господин Козловский, позволяет прогревать тело «без сильного воздействия на сердце и голову».

По словам Никиты Прохоренко, среди потребительских предпочтений лидирует русская баня — ее выбирают 67% жителей Краснодарского края. Финскую сауну предпочитают 15%, хаммам — 13%.

В компании «ЮгСтройБани» самым экономичным вариантом называют баню-бочку, хотя сами данным направлением не занимаются. Специалисты отмечают, что подобный формат имеет ряд недостатков, например, отсутствие полноценной термоизоляции из-за тонких стен и необходимость постоянного ухода за древесиной, склонной к рассыханию и гниению.

Растут как на пару

Рост стоимости строительства остается одним из ключевых факторов для рынка. Участники отрасли говорят, что за последний год заметно подорожали материалы, логистика и монтажные работы.

Надежда Капустина отмечает, что удорожание строительных материалов неизбежно отразилось на конечной стоимости объектов. По словам эксперта, готовая баня-бочка обходится заказчику примерно в 250–550 тыс. руб., тогда как капитальная баня из бруса с инженерными системами может стоить от 600 тыс. руб. до нескольких миллионов.

Никита Прохоренко отмечает, что простая модульная баня может стоить несколько сотен тысяч рублей, а полноценная баня с парной, душевой и комнатой отдыха чаще всего начинается от 1–2,5 млн руб. Более сложные проекты с инженерными системами и террасами находятся в диапазоне 3–7 млн руб., а индивидуальные банные комплексы с бассейнами и купелями могут превышать 8–12 млн руб.

По оценкам компании NordBox, в 2026 году металл подорожал на 12–15%, пиломатериалы — на 12–16%, цемент и бетон — примерно на 10%, утеплители и отделочные материалы — на 5–7%.

В компании «ЮгСтройБани» говорят, что цены на строительство бань за последние пять лет выросли более чем в три раза. Стоимость отделки парной площадью 2,5 на 2,5 м вагонкой из липы под ключ сегодня составляет 450–600 тыс. руб. в зависимости от комплектации. Аналогичная отделка необрезной доской из ольхи оценивается в 800 тыс. руб. и выше.

Участники рынка отмечают, что итоговая стоимость проекта зависит не только от материалов, но и от инженерных решений, печного оборудования, доставки и сложности монтажа.

На печи не экономить

Несмотря на стремление части покупателей сократить расходы, представители отрасли говорят, что экономия на отдельных элементах банного комплекса может привести к серьезным проблемам при эксплуатации. В компании «ЮгСтройБани» отмечают, что особое внимание необходимо уделять печному оборудованию, вентиляции и противопожарным материалам. По словам представителей компании, именно печь остается ключевым элементом бани, а неправильно организованная вентиляция способна не только ухудшить качество пара, но и привести к проблемам с влажностью и состоянием древесины.

Кроме того, специалисты советуют не экономить на самих строительных работах и доверять их подрядчикам с профильным опытом. В отрасли существует большое количество технологических нюансов, связанных с перепадами температур, влажностью и особенностями эксплуатации помещений.

Евгений Козловский критически оценивает часть современных каркасных решений. По его словам, многие технологии изначально разрабатывались для жилых домов, а затем были адаптированы под банное строительство без учета постоянного воздействия высоких температур и пара. Эксперт поясняет, что в подобных конструкциях используется многослойная система из вагонки, утеплителя, пленок и ветрозащиты. Такие объекты позволяют быстро построить баню и снизить первоначальные затраты, однако со временем, при нарушении технологии или неправильной эксплуатации, внутри конструкций может накапливаться влага.

Надежда Капустина считает, что осторожность заказчиков усиливается на фоне дорогих заемных средств и общей неопределенности экономической конъюнктуры. По словам эксперта, заметное оживление спроса в 2025 году приходилось на весенне-летний период, тогда как к завершению строительного сезона рынок закономерно замедлился.

В первом полугодии 2026 года участники рынка не отмечают заметных скачков спроса на бани, что объясняется общей стагнацией рынка загородного жилья и удорожанием процесса строительных работ.

Мария Удовик