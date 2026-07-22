В Ростовской области промбазу ООО ПМК-10 выставили на торги за 24,4 млн рублей

В Ростовской области в рамках дела о банкротстве ООО «Передвижная механизированная колонна 10» (ПМК-10) на торги выставили имущественный комплекс предприятия. Начальная цена лота составляет 24,4 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Федресурс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В лот входит земельный участок площадью 54 тыс. кв. м с землею специального назначения, а также промышленная база ПМК-10 общей площадью 4,5 тыс. кв. м. На территории базы расположены 13 объектов: склад ГСМ (94 кв. м), электроцех (77 кв. м), диспетчерская (39 кв. м), проходная (55,9 кв. м), гараж (713 кв. м), деревообрабатывающий цех (212 кв. м), магазин и материальный склад (879 кв. м), два склада (636,5 кв. м и 399,7 кв. м), мастерская (1,3 тыс. кв. м), весовая (58,5 кв. м), асфальтовый завод (8,7 кв. м) и контрольно-пропускной пункт (11,2 кв. м).

В июле 2026 года Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал в жалобе кредитором на постановление Арбитражного суда Ростовской области, отказавшего в принятии жалобы о фальсификации доказательств, назначении судебной экспертизы и отстранения арбитражных управляющих от исполнения обязанностей.

Кроме того, в определении суда упоминается заявление конкурсного управляющего о хищении товарно-материальных ценностей с территории бетонного завода ООО «ПМК-10» в поселке Центральный Мартыновского района. Расследование хищения продолжается.

Суд также принял во внимание факт безвозмездного отчуждения ликвидного имущества должника бывшим руководителем и учредителем в пользу заинтересованных лиц — его дочери, сына, сестры и иных лиц. Суд также обязал вернуть переданное имущество в конкурсную массу.

По данным портала проверки контрагентов rusprofile, ООО «ПМК-10» было зарегистрировано в декабре 1999 года в хуторе Рябичев Ростовской области и специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Компания находится в процедуре банкротства, что накладывает существенные ограничения на ее деятельность. Управление осуществляется конкурсным управляющим, назначенным 28 июня 2020 года. В составе учредителей значатся четыре физических лица, однако их доли в уставном капитале не определены, а в данных присутствует признак наличия подставных учредителей, что может указывать на формальное участие этих лиц. Штат сотрудников отсутствует с 2020 года, офисы и представительства не зарегистрированы.

Константин Соловьев