Спрос назрел

После нескольких лет отложенного спроса российский рынок спецтехники вступает в фазу активного обновления, что повлечет за собой рост по всем показателям. Переломный момент может наступить уже в 2027–2028 годах, прогнозирует Антон Сапожков, первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг». Уже сегодня у клиентов есть широкий выбор: китайские, южнокорейские и отечественные производители обеспечивают конкурентоспособные решения и высокий уровень сервиса.

Масштабные национальные проекты и государственная поддержка создают надежную платформу для развития отрасли. Программа ДОМ.РФ, запущенная в 2025 году, позволяет предприятиям приобретать технику отечественного производства при удорожании не более 10%, что становится дополнительным стимулом для модернизации. «Балтийский лизинг» активно поддерживает этот тренд, работая с клиентами по всей стране, от Калининграда до Дальнего Востока, и адаптирует дорожную карту под региональные потребности.

«Мы ожидаем, что уже в следующем году стартует новый масштабный цикл обновления, а к 2030 году сегмент спецтехники выйдет на устойчивую траекторию роста. Подходы к модернизации у всех предприятий разные: кто-то обновляет парк под контракты и тендеры, кто-то рассматривает рынок б/у как экономичное решение, кто-то выбирает аренду. Но у каждой машины есть свой срок эксплуатации и “точка замены”, и сейчас отложенный спрос достигает высокого уровня — это значит, что спрос на качественные решения скоро преобразуется в реальные сделки»,— заявил первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.

За последние годы модельный ряд на рынке спецтехники существенно изменился: новые поставщики быстро поняли потребности российских клиентов и предложили современные и надежные машины. При этом одной из ключевых задач лизинговых компаний остается корректная оценка остаточной стоимости и эффективная работа со вторичным рынком. Как отмечает Антон Сапожков, каждая машина на «вторичке» уникальна и находит своего покупателя — даже с учетом различий в ликвидности.

Техника западных брендов по-прежнему ценится за проверенное качество, а также за доверительные отношения с клиентами, которые строились долгие годы. Вместе с тем китайские и южнокорейские производители уверенно укрепляют позиции: они предлагают конкурентные модели и развивают сервисную поддержку, включая обширные каталоги запчастей и эффективную логистику по всем регионам. Для клиентов это означает расширение возможностей и уверенность в послепродажном обслуживании.

Опыт «Балтийского лизинга» подтверждает: сильный бренд спецтехники формируется через качественный сервис — доступность запчастей, оперативные поставки и развитую складскую сеть. Сегодня выбор поставщика все чаще становится осознанным и долгосрочным решением, а не следствием ажиотажного спроса.

«Мы уверены в позитивной динамике рынка на ближайшие годы: рост ожидается во всех сегментах спецтехники, несмотря на колебания ключевой ставки. Долгосрочное партнерство, гибкий индивидуальный подход и эффективная работа со вторичным рынком остаются основой успешной стратегии. Эта модель уже приносит результаты: по итогам 2025 года “Балтийский лизинг” занимает первое место среди частных лизинговых компаний в рейтинге “Эксперт РА”, уступая только трем государственным игрокам, и сохраняет лидерство в сегменте спецтехники»,— резюмирует Антон Сапожков.

Подробности на сайте.

ООО «Балтийский лизинг»