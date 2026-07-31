«Ни один крупный проект нельзя рассматривать в отрыве от инфраструктуры»

В Краснодарском крае на стадии реализации находится 46 договоров комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью 1641 га, с общим градостроительным потенциалом более 11,7 млн кв. м. Помимо проектов КРТ в муниципалитетах Кубани ведется градостроительная политика по их приоритетным направлениям — курортное, сельскохозяйственное, промышленное. Об этом, а также о перспективах реализации проектов «Новый Краснодар», «Новая Анапа», развития Приазовья и реконструкции старого центра кубанской столицы — рассказывает Глава департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков

Фото: Иван Семенец Глава департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков

Фото: Иван Семенец

GUIDE: Илья Владимирович, остаются ли на сегодняшний день главной стратегией в строительной отрасли проекты комплексного развития территории (КРТ)?

ИЛЬЯ ПОЗДНЯКОВ: Я бы не назвал проекты КРТ — единственным приоритетом в строительном комплексе региона. Это лишь механизм строительства жилой застройки. Приоритеты в строительстве в первую очередь связаны у нас с развитием территорий по их приоритетным направлениям. Если это курорт, то акцент делается больше на инфраструктуру для отдыхающих, на строительство гостиничной недвижимости и создание новых рекреационных функций. Если это сельскохозяйственная территория, акцент делается именно на развитие аграрного блока, сельскохозяйственных предприятий. Безусловно, есть территории, где повышенный интерес и у людей, и, соответственно, у девелоперов — к жилой недвижимости. И здесь, конечно, способ реализации такого сегмента определен механизмом комплексного развития территорий.

Направление КРТ, безусловно, остается приоритетным в жилищном строительстве Краснодарского края. Дело в том, что сама механика комплексного развития территорий показала большую эффективность с точки зрения и комфорта проживания, и синхронизации с инфраструктурой.

G: Какое количество проектов КРТ сегодня реализуется в Краснодарском крае? Сколько в Краснодаре? Если ли среди них уже завершенные?

И. П.: По состоянию на 17 июля 2026 года на территории Краснодарского края заключено 46 договоров комплексного развития территорий общей площадью 1641 га, с общим градостроительным потенциалом более 11,7 млн кв. м, в том числе жилой площади более 8,6 млн кв. м. В Краснодаре заключено 15 договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя общей площадью 903 га, градостроительным потенциалом 5,78 млн кв. м, в том числе жилой площади 5,09 млн кв. м. Все договоры в настоящее время находятся на стадии реализации. Ближайший срок реализации первого договора планируется во второй половине 2027 года.

G: Корректируются ли проекты КРТ в связи с непростой экономической ситуацией в отрасли? Не планируют ли власти давать послабление застройщикам в этом плане, чтобы сбавить нагрузку на отрасль?

И. П.: Что касается проектов, которые у нас сейчас заключены, глобальных изменений в части послабления не предполагается. Объективно сейчас сложности не только у строительной отрасли. Поэтому создание перекоса в пользу застройщиков за счет других отраслей экономики, наверное, не самое рациональное решение. Наверное, кому-то это может показаться необходимым, но тем не менее баланс был выстроен, и все стороны с ним согласились на этапе принятия решений.

Согласен, сложности происходят. Это в первую очередь касается смещения сроков реализации проектов. Здесь, безусловно, инвесторы, если видят риски в неисполнении обязательств либо снижении спроса и уменьшении скорости реализации, то они вправе скорректировать свои планы.

G: Вдоль Восточного обхода Краснодара сейчас кипит работа, строятся жилые массивы. Это уже реализация проекта «Новый Краснодар» или еще нет?

И. П.: Нет, это еще не «Новый Краснодар». Земли вдоль Восточного обхода, на которых сегодня ведется жилищное строительство, принадлежат частным девелоперам, которые и реализуют там жилые комплексы на базе проектов, утвержденных еще в условно 2020 году или даже раньше. Они, безусловно, были скорректированы исходя из новых трендов: добавилась социальная инфраструктура, перепроектировались дороги, но в целом — это отголоски старых проектов, а не начало реализации «Нового Краснодара».

G: А сам проект «Нового Краснодара» пока еще ждет своего срока?

И. П.: Да, на текущий момент реализация этого масштабного проекта еще не начата ввиду ряда некоторых ограничений. В первую очередь это связано с тем, что такой крупный проект нельзя рассматривать в отрыве от инфраструктуры. Поэтому я думаю, что когда мы будем уверены, что сроки реализации этой инфраструктуры и финансирование будет предусмотрено и подтверждено, тогда и будут начаты там работы.

В некоторой степени строительство Восточного транспортного коридора от улицы Володарского по улице Тихорецкой является одной из частей инфраструктуры «Нового Краснодара». Эта транспортная хорда даст серьезное развитие восточной территории города, но и она — не единственная опора для принятия решений по реализации проекта. Поэтому пока о точных сроках говорить не приходится. И я бы их не озвучивал, исходя из текущих реалий.

G: Была информация, что проект «Новая Анапа» планируют реализовывать по частям. Что это означает?

И. П.: «Новая Анапа» — это в большей степени федеральный проект. Полагаю, что там сложностей не меньше, чем с «Новым Краснодаром». В частности, они также связаны с подведением к этой территории необходимой инфраструктуры. Поэтому я бы тоже однозначно не стал выражаться в части сроков реализации этого проекта. Полагаю, возможны некоторые сдвиги по ранее озвученным срокам.

G: Рассматривались ли какие-то проекты, допустим, «Нового Армавира», или «Нового Туапсе», или современного развития других городов Краснодарского края, с точки зрения современной и правильной урбанистики?

И. П.: Смотрите, «Новый Краснодар» — это же не какой-то новый город, а просто один из районов краевого центра, который решили комплексно освоить на базе решений органов власти. То есть — взяли территорию, которую не продали в свое время под застройку, и спланировали ее, как это делали, условно, в советское время. Сделали понятную концепцию, проект планировки и готовы его реализовывать на базе этих документов.

Теперь что касается Армавира. Там есть северо-западная часть города, где запланирован большой район. Власти города сами запроектировали его и уже даже отыграли аукционы. Более того, частично он даже застроен. Поэтому, несмотря на то что он не называется «Новый Армавир», но фактически — это значительная часть территории, которую осваивают как часть города, развивая его общие контуры инфраструктуры, добавляя ему жителей и дополнительные функции. Поэтому такие проекты у нас есть. По отношению к «Новому Краснодару» или «Новой Анапе» — они чуть скромнее по площади, но Армавиру и не нужно добавлять еще 200–300 тыс. жителей. Он развивается в рамках своего масштаба.

G: Есть ли конкретные планы по развитию Приазовья? Есть же федеральная программа со строительством и дорожной, и курортной инфраструктуры. Помнится, заявлялся проект нового города на Тамани. Сейчас какие-то ведутся разговоры о развитии этой зоны?

И. П.: В целом проект есть. Определены опорные населенные пункты, которые составляют ядра этого проекта. Единственное, пока нет информации по поводу его финансирования. Дорожное кольцо вокруг Азовского моря должно соединить все эти опорные населенные пункты и создать автомобильный маршрут, по которому люди могут проехать, получить определенные впечатления. Я думаю, что поэтапная реализация этого проекта будет растянута во времени, но, насколько мне известно, от него никто не отказывался.

G: В центре Краснодара появляются интересные проекты вроде ресторана «Пять традиций», где частный бизнес реставрировал старинный особняк и сделал из него знаковое место с современным функционалом. Есть ли еще подобные проекты? Есть ли какие-то подвижки по поводу условной реновации исторического центра города?

И. П.: Есть локальные случаи, вроде того, что вы назвали, когда инвесторы покупают объекты в исторической среде, ремонтируют их, приводят в порядок и вдыхают в них вторую жизнь. Но, насколько мне известно, комплексной работы в данном направлении не ведется. Такие процессы идут постоянно, но, к сожалению, не теми темпами, какими бы хотелось.

Исторический центр Краснодара насыщен такими небольшими объектами, и, если скорость их трансформации будет идти текущими темпами, полностью изменившийся центр мы увидим очень не скоро. И здесь как раз важны механизмы реновации, которые должны ускорять эти процессы. Но насколько в текущих реалиях это возможно выполнить, мне сложно давать оценку. Это больше вопрос к городским властям.

Но, помимо прочего, в части реновации городского исторического центра надо учитывать мнение и желание самих жителей. Хотят ли они участвовать в этой реновации? Все-таки большая часть объектов в историческом центре — это объекты жилого назначения. И выселение людей из этих исторических домов не будет, скорее всего, ими приветствоваться. Безусловно, не учитывая этот контекст, подходить к данному вопросу, я бы сказал, опрометчиво.

Беседовал Дмитрий Михеенко