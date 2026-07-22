Параметры застройки Аксайских рынков определят не ранее 2027 года
Территорию бывших Аксайских рынков намерены развивать по механизму комплексного развития территории (КРТ). Конкретные параметры проекта станут известны не ранее 2027–2028 годов. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц на пресс-конференции «Реализация механизма оплаты застройщиками компенсационной стоимости нагрузки, создаваемой на социальную инфраструктуру (инфраструктурный взнос). Изменения в правилах землепользования и застройки в «ТАСС Юг».
По его словам, земля под бывшими рынками не находится в собственности ни города, ни региона, ни федерации. Решение суда о конфискации участков в пользу Аксайского района еще не вступило в законную силу, а процедура изъятия земель продолжается.
«Говорить о том, что конкретно будет на территории этих рынков, мы сможем после того, как получим эту землю. Тогда однозначно там будет КРТ. Это будет не только жилье, но, возможно, и другие направления бизнеса. Думаю, говорить об этом будем, не ранее в 2027-2028 годах», – сказал господин Куц.