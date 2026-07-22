В ближайшие сутки на Дону ожидаются ливни с грозой и шквалистым ветром

В ближайшие сутки в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Местами по региону 23 и 24 июля пройдут сильные дожди, ливни с грозой, градом. Порывы ветра при этом будут достигать 20-25 м/с.

Одновременно с этим в Ростовской области сохраняется пожароопасность. Сегодня и до конца 23 июля в ряде муниципалитетов ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Речь идет о городах Ростов-на-Дону, Батайск, Азов, Новочеркасск, Гуково, Зверево, Донецк, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, а также об Азовском, Аксайском, Боковском, Егорлыкском, Зерноградском, Каменском, Кагальницком, Красносулинском, Милютинском, Обливском, Октябрьском, Морозовском, Тацинском, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Советском районах.

Мария Хоперская