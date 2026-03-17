Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд отменил оправдательный приговор екатеринбургскому депутату Виталию Чачину

Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор депутату городской думы Екатеринбурга от «Единой России» Виталию Чачину, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Уголовное дело передали на новое рассмотрение. Напомним, Виталий Чачин обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, совершенное с использованием служебного положения).

Фото: Марина Молдавская

В конце декабря прошлого года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга оправдал депутата.

Согласно версии следствия, он вместе с учредителем ООО «Техностройкомплект» (ТСК) Сергеем Заварухиным незаконным образом выиграл на торгах право заключить шесть договоров на строительство объектов в Уральском федеральном округе (УрФО).

Всего, по подсчетам следствия, в результате картельного сговора было заключено шесть контрактов на сумму более 286 млн руб.

Артем Путилов

Новости компаний Все