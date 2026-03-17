Суд отменил оправдательный приговор екатеринбургскому депутату Виталию Чачину

Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор депутату городской думы Екатеринбурга от «Единой России» Виталию Чачину, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Уголовное дело передали на новое рассмотрение. Напомним, Виталий Чачин обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, совершенное с использованием служебного положения).

В конце декабря прошлого года Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга оправдал депутата.

Согласно версии следствия, он вместе с учредителем ООО «Техностройкомплект» (ТСК) Сергеем Заварухиным незаконным образом выиграл на торгах право заключить шесть договоров на строительство объектов в Уральском федеральном округе (УрФО).

Всего, по подсчетам следствия, в результате картельного сговора было заключено шесть контрактов на сумму более 286 млн руб.

