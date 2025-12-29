Суд в Екатеринбурге оправдал депутата гордумы Виталия Чачина

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга оправдал депутата Городской думы Екатеринбурга от «Единой России» (ЕР) Виталия Чачина, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Ранее его обвиняли по п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, совершенное с использованием служебного положения). Вину он не признал.

Прокурор запрашивал для парламентария пять лет колонии общего режима со штрафом 900 тыс. руб. с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на два года. Перед уходом Виталий Чачин сказал журналистам, что уголовных дел будет еще больше, но он намерен бороться.

Напомним, суд начал рассматривать уголовное дело Виталия Чачина еще в начале февраля текущего года. По фактуре собранных следователями доказательств, депутат совместно с учредителем ООО «Техностройкомплект» (ТСК) Сергеем Заварухиным незаконным образом на нескольких ранее проводимых торгах выиграл право на заключение шести договоров на строительство городской инфраструктуры в Уральском федеральном округе (УрФО).

В 2007–2008 годах Виталий Чачин работал помощником председателя коллегии адвокатов «Капитал». В 2009 году перешел на предприятие «Ремонтно-реставрационные работы», где занимал должности начальника юридического отдела и генерального директора. С 2020 года избирался депутатом гордумы Екатеринбурга VII и VIII созывов.

Согласно обвинению, Чачин, будучи главой строительной компании «Сити Билдинг» (по данным сервиса kartoteka.ru, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий), в 2018 году предложил Сергею Заварухину заключить и подписать между их компаниями взаимовыгодные соглашения, ограничивающие конкуренцию на строительном рынке для иных фирм. По сути, организации должны были поддерживать цены на торгах в формате электронных аукционов. Как следует из обвинения предпринимателям, Заварухин согласился участвовать в нелегальной схеме.

В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что сообщники четко и полно знали о запрете соглашений между хозяйствующими субъектами-конкурентами в случае, если подобные соглашения могут привести к изменению цен на торгах: повышению, снижению либо поддержанию.

Прокурор, выступая на заседании суда, пояснял, что кооперации между предпринимателями, руководящими организациями, идет вразрез с антимонопольным законодательством. Несмотря на это, торги с участием ООО ТСК и ООО «Сити Билдинг» проходили под надзором и контролем Виталия Чачина, итогом которого были договоренности о сумме контрактов, заявленных на торгах. Так, заключенные соглашения ограничивали конкуренцию перед другими участниками рынка: фигуранты могли поддерживать и снимать начальную и максимальную цену контрактов.

По итогам якобы картельного сговора было заключено шесть контрактов: капитальный ремонт моста в селе Богдановское (Челябинская область) за 66,5 млн руб., диагностирование целостности пожарных резервуаров в Свердловской области за 319 тыс. руб., газификация домов в селе Покровское за 94,8 млн руб., строительство газопровода в деревне Починок за 46 млн руб., строительно-монтажные работы котельной в городе Троицке (Челябинская область) за 59,9 млн руб. и ремонт насосной станции в Донском (Тульская область) за 18,4 млн руб. Незаконный доход от полученных контрактов составил более 286,1 млн руб.

Пока суд ознакомлялся с томами дела и позициями участников для вынесения окончательного решения, стало известно, что СКР по Курганской области возбудил новое уголовное дело в отношении екатеринбургского депутата по ч. 5 ст. 33 п.п. «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничество при превышении должностных полномочий). Согласно немногочисленной информации по новому делу, ООО «Сити Билдинг» в качестве генподрядчика выполняло работы по строительству резервуаров питьевой воды с насосной станцией и сооружениями водоподготовки на головном водозаборе Шадринска (Курганская область). Цена контракта составляла 359,7 млн руб. Закончить работы компания должна была до апреля 2022 года. Но в нарушение условий контракта ООО «Сити Билдинг» установило на объекте другое оборудование, которое позже принял заказчик. Также компания добилась подписания соглашения о поставках иного оборудования.

По итогам служебной проверки следственный комитет региона возбудил уголовное дело в отношении депутата Виталия Чачина и бывшего заместителя мэра Шадринска Елены Мезенцевой из-за многомиллионного ущерба. В результате превышения должностных полномочий Мезенцевой при пособничестве Чачина на расчетный счет «Сити Билдинг» были незаконно перечислены бюджетные денежные средства в сумме более чем 28 млн руб. В рамках этого разбирательства городской суд Кургана наложил арест на имущество Виталия Чачина.

Артем Путилов