В отношении депутата Екатеринбурга Виталия Чачина возбудили новое уголовное дело

Следственный комитет России по Курганской области возбудил в отношении депутата Городской думы Екатеринбурга от «Единой России» (ЕР) новое уголовное дело, следует из материалов Арбитражного суда Курганской области. Ему вменяется ч. 5 ст. 33 п.п. «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничество при превышении должностных полномочий).

Согласно фабуле нового уголовного дела, ООО «Сити Билдинг», руководителем которого выступает Виталий Чачин, в качестве генподрядчика выполняло работы по строительству резервуаров питьевой воды с насосной станцией и сооружениями водоподготовки на головном водозаборе Шадринска (Курганская область). Цена контракта составляла 359,7 млн руб. Закончить работы компания должна была до апреля 2022 года.

В 2007–2008 годах Виталий Чачин работал помощником председателя коллегии адвокатов «Капитал». В 2009 году перешел на предприятие «Ремонтно-реставрационные работы», где занимал должности начальника юридического отдела и генерального директора. С 2020 года избирался депутатом гордумы Екатеринбурга VII и VIII созывов.

Но в нарушение условий контракта ООО «Сити Билдинг» установило на объекте другое оборудование, которое позже принял заказчик. Также компания добилась подписания соглашения о поставках иного оборудования. Затем ООО «Сити Билдинг», в июне текущего года, обратилось в Арбитражный суд Курганской области с иском к администрации города, цель которого было внесение изменений в проектную документацию. По итогам служебной проверки следственный комитет региона возбудил уголовное дело в отношении депутата Виталия Чачина и бывшего заместителя мэра Шадринска Елены Мезенцевой из-за многомиллионного ущерба.

В результате превышения должностной полномочий Мезенцевой при пособничестве Чачина на расчетный счет «Сити Билдинг» были незаконно перечислены бюджетные денежные средства в сумме более чем 28 млн руб.

Напомним, депутат также проходит обвиняемым по другому уголовному делу. Ему вменяется п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, совершенное с использованием служебного положения). Депутата обвиняют в картельном сговоре более чем на 286 млн руб. По версии следствия, Виталий Чачин совместно с учредителем ООО «Техностройкомплект» (ТСК) Сергеем Заварухиным нелегальным образом выиграл на нескольких торгах право заключить шесть договоров на строительство городской инфраструктуры в Уральском федеральном округе (УрФО).

Гособвинитель во время судебных прений запросил для депутата пять лет колонии общего режима со штрафом 900 тыс. руб. и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на два года.

Артем Путилов