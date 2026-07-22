Торговый комплекс в Ставрополе выставили на торги за 99 млн рублей

В Ставрополе повторно выставили на торги один из крупнейших коммерческих объектов, вошедших в конкурсную массу по делу о банкротстве экс-владельца ставропольского «ЮгРосПродукта» Алексея Яшкунова. Арбитражный управляющий Данила Журавков объявил открытый аукцион по продаже двух нежилых зданий общей площадью более 2 тыс. кв. м, расположенных по адресу Старомарьевское шоссе, 3. Начальная стоимость лота составляет 99 млн руб., прием заявок продлится до 28 августа, аукцион назначен на 28 августа. Шаг торгов установлен в размере 5% от начальной цены, следует из данных федерального ресурса банкротств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В состав единственного лота вошли два объекта недвижимости. Первый представляет собой одноэтажное основное строение площадью 94,3 кв. м, второй — здание магазина площадью 1 946,6 кв. м. Совокупная площадь объектов составляет 2 040,9 кв. м. Победитель аукциона должен подписать договор купли-продажи в течение пяти дней после получения соответствующего предложения финансового управляющего и полностью оплатить покупку не позднее чем через 30 дней после заключения договора.

Продажа проходит в рамках дела о банкротстве, которое Арбитражный суд Ставропольского края рассматривает с 2019 года. Инициатором процедуры выступило ООО «УК "Аквамарин"». Осенью 2019 года суд ввел реструктуризацию долгов, а в феврале 2020 года признал Алексея Яшкунова банкротом и открыл процедуру реализации имущества. После смерти должника в июне 2021 года суд продолжил производство уже по правилам банкротства умершего гражданина.

Именно вокруг зданий на Старомарьевском шоссе несколько лет продолжались отдельные судебные споры. Финансовый управляющий добился признания недействительными цепочки договоров дарения, по которым недвижимость последовательно переходила между близкими родственниками должника. Арбитражные суды пришли к выводу, что сделки носили мнимый характер и преследовали цель вывести имущество из-под возможного взыскания. В результате суд обязал вернуть объекты в конкурсную массу для последующей реализации на торгах. На момент рассмотрения спора право собственности на здания уже было зарегистрировано за Евгенией Онуфриевой, однако апелляционная инстанция подтвердила необходимость возврата имущества в конкурсную массу банкрота. Позднее эти выводы поддержали вышестоящие судебные инстанции.

Материалы суда также раскрывают масштаб финансовых претензий к предпринимателю. Согласно судебным актам, Яшкунов выступал поручителем по кредитным обязательствам, впоследствии перешедшим к ООО «УК "Аквамарин"». Общая сумма требований превышала 5,39 млрд руб., а еще до совершения спорных сделок размер неисполненных обязательств оценивался более чем в 3,4 млрд руб. Именно наличие столь значительной задолженности стало одним из ключевых аргументов суда при признании договоров дарения недействительными.

Нынешний аукцион стал не первой попыткой реализовать актив. Осенью 2025 года имущество уже выставляли на открытые торги, однако покупатель тогда не был найден. После этого конкурсный управляющий организовал продажу посредством публичного предложения со снижением цены, но и этот этап завершился без результата. Новые торги вновь проходят в форме открытого аукциона со стартовой ценой 99 млн руб. Решение о продаже имущества кредиторы приняли еще в ноябре 2025 года.

Ранее в рамках дела ставропольского предпринимателя Алексея Яшкунова на публичные торги было выставлено 17,88-метровое моторное судно итальянского производства Azimut-58 2009 года выпуска — начальная стоимость лота определена в 55 млн рублей, аукцион запланирован на 4 августа 2026 года. Сведения об этом опубликованы на федеральном портале торги-россии.рф.

Станислав Маслаков