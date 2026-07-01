Яхту экс-владельца ставропольского «ЮгРосПродукта» выставили на торги за 55 млн рублей

В рамках дела ставропольского предпринимателя Алексея Яшкунова на публичные торги выставлено 17,88-метровое моторное судно итальянского производства Azimut-58 2009 года выпуска — начальная стоимость лота определена в 55 млн рублей, аукцион запланирован на 4 августа 2026 года. Сведения об этом опубликованы на федеральном портале торги-россии.рф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: торги-россии.рф Фото: торги-россии.рф

Речь идет о флайбридж-судне Azimut-58 выпуска 2009 года. Технические характеристики лота: длина корпуса — 17,88 м, ширина — 4,95 м, осадка — 1,37 м, силовая установка — два двигателя MAN R6 мощностью по 800 лошадиных сил каждый, на борту оборудованы три каюты. Начальная цена выставленного имущества составляет 55 млн руб., обеспечительный взнос — 1% от этой суммы, то есть 550 тыс. руб. Площадкой для проведения торгов выступает Аукционный тендерный центр; объявление размещено 29 июня, дата проведения аукциона назначена на 4 августа 2026 года. Местонахождение судна, равно как и самого предпринимателя, в открытых источниках не фигурирует.

Azimut-58 принадлежит к категории флайбридж-яхт — класса судов, отличительной чертой которых является открытая верхняя рулевая рубка и просторная палубная зона. Производитель — итальянская верфь Azimut Yachts, входящая в число наиболее авторитетных мировых изготовителей моторных яхт люксового сегмента.

Нынешний собственник яхты Алексей Яшкунов в прошлом был владельцем обанкротившегося ОАО «ЮгРосПродукт» — одного из заметных стекольных предприятий Ставропольского края. Компания специализировалась на выпуске листового и тарного стекла и располагала производственными мощностями в селе Красногвардейском и городе Новоалександровске. О том, как сложилась судьба компании после банкротства и какое еще имущество Алексея Яшкунова удалось пустить с молотка, читайте в материале «Ъ-Кавказ».

Станислав Маслаков