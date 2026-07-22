Ночной налет

В ночь на 22 июля логистическая инфраструктура одного из крупнейших российских маркетплейсов подверглась атаке. Целями стали распределительные центры компании в Краснодаре и городе Невинномысске Ставропольского края. После ночной атаки Wildberries и Russ приостановили работу логистических центров в этих городах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным властей Ставрополья, силы противовоздушной обороны (ПВО) работали по отражению налета беспилотных летательных аппаратов, нацеленного на промышленную зону Невинномысска. В результате падения дрона или детонации боевой части на окраине города возник пожар на территории складского комплекса. На данный момент официальные оценки материального ущерба не раскрываются — специалисты профильных служб только приступили к оценке состояния несущих конструкций зданий.

Несмотря на внезапность атаки, человеческих жертв удалось избежать благодаря слаженным действиям службы безопасности объектов. Татьяна Ким лично поблагодарила сотрудников за оперативные действия:

«Наш приоритет — люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию», — написала глава Wildberries в своем Telegram-канале.

Тем не менее, без пострадавших не обошлось. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, при атаке на склад Wildberries в Краснодаре пострадали десять человек. «Трое находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали в медучреждения города», – написал он в Telegram. Еще шестерым пострадавшим в Краснодаре медицинская помощь была оказана амбулаторно.

В Невинномысске, по последним данным, ранения получили пять человек.

Основательница и генеральный директор Wildberries взяла ситуацию под личный контроль:

«Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий»,— сообщила Татьяна Ким в своем официальном канале.

Она отдельно обратилась к партнерам маркетплейса, призвав их ориентироваться исключительно на официальные каналы связи во избежание паники и распространения слухов:

«Всю оперативную информацию о ситуации для партнеров рекомендую искать на портале продавца», — подчеркнула она.

Кроме того, руководитель пообещала оказать всестороннюю поддержку травмированным коллегам: «Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь».

Объединенная компания Wildberries и Russ приостановила работу логистических центров в Краснодаре и Невинномысске после ночной атаки. Продавцам предложили отменить запланированные поставки либо перенаправить их на любые другие складские комплексы сети. Кроме того, маркетплейс объявил, что с 22 июля прекращает начислять плату за хранение товаров, размещенных на двух пострадавших объектах, до восстановления их работы.

По данным СПАРК-Интерфакс, логистический комплекс в Невинномысске зарегистрирован на ООО «ВБ Невинномысск». В 2025 году выручка ООО «ВБ Невинномысск» составила 6,49 млрд руб., чистая прибыль — 278,6 млн руб. Годом ранее компания получила 5,35 млрд руб. выручки и 244,5 млн руб. чистой прибыли. В 2023 году выручка составляла 2,11 млрд руб., чистая прибыль — 93,8 млн руб., в 2022 году — 107,4 млн руб. и 3,8 млн руб. соответственно. Таким образом, за три года работы финансовые показатели оператора логистического центра выросли в десятки раз.

Атака 22 июля стала вторым крупным ударом по объектам Wildberries за последнюю неделю. Напомним, 18 июля диверсионным ударам с воздуха подверглись склады компании в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. Тогда, по официальным сводкам, погибли семь человек, более пятидесяти получили ранения различной степени тяжести.

Тат Гаспарян, Роман Лаврухин