Хороший номер

Первая половина 2026 года показала, что рынок коммерческой меблировки в России переживает период перестройки. Так, если в Москве и Санкт-Петербурге девелоперы гостиничной и апартаментной недвижимости стали осторожнее запускать новые проекты, то на юге наблюдается высокий инвестиционный интерес. Именно туда постепенно смещается основной спрос на комплексное оснащение гостиниц и апарт-отелей, отметили опрошенные эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cosmosgroup.ru Фото: cosmosgroup.ru

По данным Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), с начала 2026 года в РФ объем производства корпусной мебели для корпоративного сектора (B2B) снизился на 2,7% в натуральном выражении и на 7,8% — в денежном. Для сравнения, годом ранее, по подсчетам АМДПР, производители увеличили выпуск мебели для B2B на 15,6%. Опрошенные эксперты уверены, что снижение объемов производства напрямую связано с замедлением вывода новых девелоперских проектов в центре РФ и на Северо-Западе, особенно в сфере жилья. Так, ведущий специалист по развитию мебельной компании Vimis Юлия Михайлова замечает, что из-за высокой стоимости финансирования многие застройщики пересматривают сроки реализации или откладывают запуск новых объектов, которые сдаются под ключ. «Это неизбежно отражается и на смежных отраслях, включая мебельное производство,— подчеркивает эксперт.— При этом важно понимать: жизненный цикл девелоперского проекта составляет в среднем пять—восемь лет — от приобретения участка и проектирования до ввода объекта. Поэтому колебания рынка не означают остановку отрасли».

По словам операционного директора UPRO Group Анастасии Жуковой, снижение объемов производства связано с комплексом факторов: удорожанием сырья и логистики, высокой стоимостью финансирования оборотного капитала, что характерно для многих отраслей.

Южный драйвер роста

На этом фоне растет интерес девелоперов к регионам Южного и Северо-Кавказского федерального округов. В частности, к Чеченской Республике. Она, по данным Минэкономразвития, входит в стране в число лидеров по темпам роста турпотока: ежегодный прирост числа поездок составляет 30–35%. Стремительно растет турпоток на КМВ и черноморское побережье. Для обеспечения такого потока необходимо развитие гостевой инфраструктуры: гостиниц и отелей, апартаментов. В 2026 году участники и эксперты рынка наблюдают рост спроса на современные средства размещения.

На юге сохраняется высокая инвестиционная активность в сфере курортной недвижимости, соглашается Юлия Михайлова. «Рост внутреннего туризма поддерживает спрос на новые объекты размещения. По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, за первые пять месяцев 2026 года турпоток по России увеличился на 6,2%, до 34,2 млн поездок. Помимо российских столиц, в числе лидеров остаются Краснодарский и Ставропольский края и Крым. Именно в гостиничных и сервисных проектах сегодня наиболее востребована комплексная меблировка по принципу "заезжай и живи". Поэтому по мере развития строительного рынка будет расти и спрос на меблировку этих площадей»,— уверена госпожа Михайлова.

Она отмечает, что сейчас в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается снижение девелоперской активности, что во многом связанно с насыщением рынка. «Это закономерно отражается и на спросе на комплексную меблировку новых объектов,— подчеркивает эксперт.— На юге России и Северном Кавказе таких тенденций нет. Напротив, именно здесь сегодня активно развивается туристическая инфраструктура, строятся гостиницы, апарт-отели и масштабные курортные комплексы на несколько тысяч номеров. Поэтому производители мебели рассматривают эти регионы как ключевые точки роста. Именно такие объекты во многом будут формировать спрос на комплексную меблировку в ближайшие годы. Освоение южных рынков — долгосрочная стратегия. С учетом масштабов регионов и специфики работы этот процесс может занять семь—десять лет».

По мнению директора по продажам «Тибгрупп» Елены Соловьевой, сегодня на юге России востребованной практикой стали пакеты меблировки для курортных апартаментов. «Если говорить, например, о Крыме, то здесь пока доля таких объектов остается относительно небольшой — около 15–20%,— считает эксперт.— Однако этот показатель стабильно растет из года в год. При этом около 90% покупателей выбирают апартаменты с готовой отделкой и меблировкой. Средняя стоимость такого решения, например в крымском апарт-отеле, составляет порядка 2 млн руб. и (помимо других позиций) включает проектирование, изготовление, доставку и монтаж корпусной мебели».

Сложности преодолимы

Опрошенные эксперты отмечают, что во взаимоотношениях мебельщиков и девелоперов возникают сложные моменты, но они не являются критичными. Производство мебели — лишь часть большого процесса, подчеркивает Юлия Михайлова. «Комплексное оснащение гостиницы или апарт-отеля требует тесного взаимодействия с девелопером на всех этапах реализации проекта. Если речь идет, например, об объекте на 1 тыс. номеров, то работа начинается задолго до поставки мебели: выполняются замеры, анализируются помещения, готовятся рабочие чертежи с учетом особенностей строительства — неровностей стен, инженерных коммуникаций и других нюансов»,— объясняет эксперт.

Затем, по ее словам, начинается логистика. Это — важный этап взаимодействия производителя и заказчика, особенно если продукция едет с фабрики, расположенной в Санкт-Петербурге или другом крупном городе страны, за тысячи километров от бизнес-центра, гостиницы или апарт-отеля. «На крупных объектах специалисты сопровождают проект на протяжении всего периода сборки, который может длиться месяцами. Кроме того, сегодня заказчики все чаще ожидают комплексного подхода, когда производитель берет на себя координацию смежных работ — от установки мебели до привлечения электриков, сантехников и других специалистов. Такой формат позволяет передавать девелоперу полностью готовые к эксплуатации помещения, но он требует и более слаженной работы со стороны поставщика»,— резюмирует эксперт.

По словам Анастасии Жуковой, основная сложность — в структуре организации процесса. «Как правило, заказ мебели для нового объекта лежит в зоне ответственности застройщика, который создает номерной фонд под ключ и закупает мебель,— замечает эксперт.— Гостиничные операторы в этом процессе выступают автором техзадания (прописывают стандарты, требования к материалам, эргономике, износостойкости), стремятся к согласованию получения образца мебели и к тому, чтобы был сделан "пилотный" номер до запуска серийной партии. Это позволяет избежать колоссальных затрат на доработку уже на этапе эксплуатации».

По мнению госпожи Жуковой, часть вопросов снимается, если в качестве поставщика мебели выступают не местные фабрики, а федеральные игроки. У них есть склады в разных регионах. С одной стороны, это позволяет получать товар не с производства, а с регионального склада, экономить значительные средства на доставке. С другой стороны, оперативно производить замену той или иной единицы. Для отельной мебели это особенно важно, так как она эксплуатируется в интенсивном режиме. По мнению эксперта, федеральные цепочки поставок критически важны для быстрой замены поврежденных единиц в высокий сезон, когда загрузка доходит до 100%, нет возможности ждать и важен быстрый вывод номера в эксплуатацию.

Перспективы радуют

Опрошенные эксперты отмечают, что на юге и Кавказе для производителей мебели для B2B, и в частности гостиничного сегмента,— потенциально широкие возможности. Как заметила Юлия Михайлова, государство и инвесторы продолжают вкладываться в строительство гостиничной и курортной инфраструктуры: отели, сервисные апартаменты, многофункциональные комплексы. «Практически все гостиничные и сервисные проекты сегодня предполагают полную меблировку и оснащение номеров. Поэтому спрос на комплексные интерьерные решения будет расти»,— прогнозирует госпожа Михайлова.

Анастасия Жукова перспективу видит в усилении позиций федеральных компаний в регионах юга. По ее мнению, крупный производитель может обеспечить единый стандарт качества сразу для нескольких объектов отельной сети. «Мы видим дальнейшую перспективу в переходе от разовых закупок к рамочным соглашениям с фиксацией цены на определенный срок. Это защищает заказчиков от скачков себестоимости, а производителю дает понятный горизонт планирования»,— подытожила эксперт.

Владимир Андреев