Атака дронов на тамбовский склад WB попадает под статью о военных преступлениях

Удары ВСУ по логистическим складам Wildberries в Тамбовской и Московской областях могут быть квалифицированы как военные преступления в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Об этом заявил представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Хитан на брифинге в Женеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

«Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права», — сказал он.

Представитель ООН также заявил о необходимости расследования атак.

Напомним, склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области были атакованы беспилотниками ВСУ ночью 18 июля. В Котовске погибли семь работников ночной смены, еще 25 человек пострадали. В Электростали один человек погиб, ранения получили 57.

20 июля управляющая маркетплейсом компания RWB начала выплаты семьям погибших и пострадавшим, которые находятся в тяжелом состоянии. Ранее основатель маркетплейса Татьяна Ким заявляла, что первые получат от компании по 2 млн руб., а вторые — по 1 млн руб. Также, как сообщал «Ъ-Черноземье», из бюджета Тамбовской области семьям погибших в Котовске выплатят по 1,5 млн руб., тяжелораненым — по 600 тыс. руб., а остальным пострадавшим — по 300 тыс. руб.

Также накануне стало известно, что тамбовский логистический комплекс WB возобновит работу 23 июля. При этом ранее сообщалось, что из-за ударов ВСУ по нему и объекту в Электростали из работы было выведено 7% логистических мощностей Wildberries. Стоимость их восстановления оценивается в суммы от 20 до 35,8 млрд руб.

Подробнее об атаке на склад Wildberries в Котовске — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова